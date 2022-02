En París ya no salen las cuentas: ¿Cuánto gana Sergio Ramos por cada minuto en el PSG?

Cinco partidos y 284 minutos en seis meses. Ese es el balance de Sergio Ramos desde que fichó por el PSG el pasado verano después de 15 años en el Real Madrid. Pese a llegar como agente libre y no costar un solo euro en el traspaso, la operación por parte del club parisino no ha sido ni mucho menos la esperada y en París ya empiezan a echar cuentas de un coste que no se corresponde con su rendimiento e incluso apuntan a su retirada más pronto que tarde.

El calvario de las recaídas

El defensa que continúa en el dique seco. Sigue con molestias y se descarta su presencia en el partido de octavos de la Champions ante el Real Madrid. “Ha vuelto a correr hoy y la continuación de su programa de recuperación será precisado en las próximas 48 horas”, explicaba el pasado jueves el club en su parte médico antes del partido ante el Rennes, en el que Mbappé volvió a salvar los muebles. El PSG venció por 1-0 con un gol del delantero galo en el tramo final.

La constantes recaídas están siendo un calvario y el central no acaba de levantar cabeza. El staff médico del PSG sabía que Ramos estaba lesionado cuando llegó y advirtió al club mediante un informe de los problemas que se avecinaban, por lo que Al-Khelaifi no se puede considerar engañado. Aún así, desde la directiva esperaban un mayor rendimiento del defensa y ya ven su fichaje como un “fiasco”.

Sergio Ramos fichó por el París Saint-Germain el pasado 8 de julio y no pudo debutar a causa de una lesión en el sóleo de su pierna izquierda hasta el 28 de noviembre. Ese día disputó el partido completo contra el Saint-Étienne. No volvió a jugar hasta el 19 de diciembre, cuando disputó 45 minutos contra el modestísimo Entente Feignies Aulnoye en la Copa de Francia. Tres días después fue suplente contra el Lorient en Liga. Saltó al campo en la segunda parte, pero solo jugó 41 minutos. Fue expulsado después de ver dos tarjetas amarillas en cuatro minutos. En total, solo ha podido disputar cinco partidos en lo que va de temporada: cuatro de Ligue 1 y uno de Copa de Francia. Un balance muy pobre para el coste que supone para las arcas de club y que no pasa desapercibido para los medios galos.

Un fichaje poco rentable

Y es que, si hace unos días en París calificaban su fichaje como “fiasco y monumental error”, ahora ya echan cuentas del precio que supone tener a un jugador “abonado a la enfermería”. ¿Cuánto cuesta cada minuto disputado por Sergio Ramos en el PSG esta temporada? Según desveló L’Équipe el central percibe seis millones de euros netos por temporada. Lo que supone 500.000 euros al mes, 117.000 a la semana y 17.000 al día. Pero si tenemos en cuenta los minutos disputados, el ex capitán del Real Madrid está saliendo muy caro al club parisino.

En los seis meses que lleva en el equipo francés solo ha disputado 284 minutos repartidos en cinco partidos, cuatro de Ligue 1 y uno de Copa. Teniendo en cuenta esta cifra, el defensa cobra 21.127 euros por cada minuto disputado en el fútbol francés, lo que lo convierten en uno de los fichajes menos rentables de la historia del club.

El PSG está harto de un rendimiento muy alejado de sus salario y continúan buscando su salida. El ex madridista, que no podrá estar en la eliminatoria clave de Champions ante el Real Madrid, no ha logrado alcanzar la estabilidad en el plantel de Mauricio Pochettino por lo que en el Parque de los Príncipes siguen planteándose la opción de rescindir su contrato el próximo verano y ya trabajan en la llegada de otro defensor de máximo nivel con vistas a verano. Matthijs de Ligt se ha convertido en una de la opciones predilectas para jubilar al camero.

El culebrón Ramos no tiene fin y, a buen seguro, que aún quedan más capítulos.