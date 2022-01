Sergio Ramos vuelve a lesionarse: saltan las alarmas con el Real Madrid a la vista

No hay tregua para Sergio Ramos. Cuando parecía que empezaba a encontrar cierta estabilidad en el PSG, las alarmas han vuelto a dispararse en París. Según ha publicado Le Parisien, el central se tuvo que retirar del entrenamiento de ayer con el PSG por culpa de unas molestias musculares. El ex capitán del Real Madrid no acaba de recuperarse de sus continuos problemas físicos y este último percance llega a poco más de dos semanas para el partido de ida de octavos de final de la Champions contra el Real Madrid en el Parque de los Príncipes.

Noticias relacionadas Selección. El contundente mensaje de Sergio Ramos a Luis Enrique

La presencia del camero en el partido de octavos de final de la Copa de Francia el próximo lunes ante el Niza está en el aire. Según el citado medio, Sergio Ramos permanece entre algodones y todo apunta que no estará a a disposición de Mauricio Pochettino para recibir al Niza. Pero además, los medios galos apuntan a que tampoco llegará a la cita clave ante el Real Madrid.

El camero de 35 años, que iba a hacer pareja en la zaga con Presnel Kimpembe, tuvo que interrumpir su entrenamiento el pasado viernes tras las molestias musculares. No entreno ayer por prescripción médica y acorde al citado medio, no se le espera para medirse al Niza. En caso de ausencia, Thilo Kehrer sería su reemplazo.

La lesión llega en el mejor momento del jugador en el PSG, que tras un nefasto arranque había logrado su primer gol con los parisinos hace apenas unos días.

Faltan menos de 20 días para que el PSG se enfrente al club blanco en octavos de final de la Champions League, y tras el susto de la lesión de Mbappé, Pochettino recibe un nuevo varapalo con la incertidumbre de Ramos.

El entrenamiento de hoy del PSG será la prueba definitiva para saber si Ramos estará disponible o no el lunes. A menos de tres semanas para la doble confrontación contra el Real Madrid en la Champions, ni Pochettino ni el staff médico quieren forzarle, pero la única realidad es que, ahora mismo, el defensa no está al 100 % físicamente para competir al máximo nivel.

Sergio Ramos fichó por el París Saint-Germain el pasado 8 de julio y no pudo debutar a causa de una lesión en el sóleo de su pierna izquierda hasta el 28 de noviembre. Ese día disputó el partido completo contra el Saint-Étienne. No volvió a jugar hasta el 19 de diciembre, cuando disputó 45 minutos contra el modestísimo Entente Feignies Aulnoye en la Copa de Francia. Tres días después fue suplente contra el Lorient en Liga. Saltó al campo en la segunda parte, pero solo jugó 41 minutos. Fue expulsado después de ver dos tarjetas amarillas en cuatro minutos. En total, solo ha podido disputar cinco partidos en lo que va de temporada: cuatro de Ligue 1 y uno de Copa de Francia.

El ex capitán del Real Madrid se estrenó como goleador en PSG (Paris Saint-Germain) el pasado domingo, 23 de enero pero las cosas han vuelto a torcerse y su nueva lesión pone en riesgo una fecha marcada en rojo en sus calendario: el partido de octavos de la Champions ante el Real Madrid.