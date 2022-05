Piqué riza el rizo: defiende la Supercopa hablando de ¡Franco!

Pese a lo desvelado por los audios de la relación entre Rubiales y Piqué para la organización de la Supercopa, el central del Barcelona no parece ni preocupado ni siquiera un poco avergonzado del evidente conflicto de intereses que eso generó. Han pasado las semanas y sigue hablando de eso con naturalidad, mientras considera que la Superliga es una mala idea. Lo ha hecho en una entrevista con el ex futbolista Gary Neville: “Se ha convertido en algo muy político aquí en España. La prensa está controlada por diferentes personas que apoyan la Superliga. No se ve igual que en Reino Unido, que vi cómo la gente estaba en contra. En mi opinión, destrozas el fútbol porque solo los grandes se benefician. No creo que el Madrid y el Barcelona hayan jugado de la manera correcta en esto. Con esta opinión voy en contra de mi club, pero entiendo completamente la postura del Barcelona, del Madrid y de la Juventus. Pero para el fan no creo que sea la mejor manera de hacer las cosas. Está claro que la gestión en la Premier League es la mejor y en Italia es un poco peor que en España. En España ha mejorado un poco con respecto a los años 90″, dice con naturalidad.

La misma con la que responde a que él sea parte fundamental en la organización de una competición en la que participa como jugador: “La controversia ha sido una pesadilla porque aquí en España es cómo es, es una cuestión cultural cuando hablas de tanto dinero. Nadie prestaba atención a la Supercopa, era similar a la Community Shield, pero la Community Shield estaba llena de gente. Está probado que ha sido un éxito”, asegura y como nunca pierde, también tiene respuesta a que se juega en Arabia Saudí: “Entiendo a la gente que no quiere que se juegue en Arabia Saudí, pero yo no decido, es la Federación. Siempre he dicho que el fútbol y el deporte abren países. En 1966, con Franco, nos dieron el Mundial de 1982 y Franco era un dictador. Tenemos que darle la oportunidad a esa gente”.

Además, el futbolista ha hablado de cómo fue la batalla Guardiola-Mourinho: “Muy duro. Recuerdo que la primera vez que vino al Camp Nou con el Madrid, después de ganar el triplete con el Inter de Milán, fue un choque de realidad y perdió 5-0″, recordaba el central, que hizo el gesto con la mano en ese partido. “Pero es cierto que en las ruedas de prensa estaba cada día presionando y quizá para Guardiola fue demasiado durante un cierto tiempo. No tenía que ver con el fútbol. En ese tiempo destrozó de muchas formas cómo veíamos el fúltbol”.

Asegura que afectó a su relación con los jugadores del Real Madrid: “Incluso la relación con los jugadores. Mourinho va a la cabeza del jugador y si dice que alguien te odia, te lo crees. Iba a saludar a Iker y él no me hablaba. Tuvimos que hacer un ejercicio entre los jugadores del Barcelona y el Madrid para restrablecer lazos, volver a ser un buen vestuario y ganar el título”.