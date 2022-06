¿Quieres jugar en el Camp Nou? Es más barato que el menú de Diverxo

El Fútbol Club Barcelona tiene clarísimo que debe buscar fuentes de financiación donde sea. La última iniciativa puesta en marcha por el club azulgrana consiste en que sus aficionados se sientan como cualquier miembro de la primera plantilla. El Barça ha decidido alquilar el Camp Nou para que sus hinchas puedan disputar pachangas con sus amigos. ¿El precio? Habrá que abonar 300 euros por jugador para disputar un encuentro de 60 minutos sobre el cespéd del templo azulgrana. El precio está por debajo de lo que cuesta a día de hoy el menú degustación del Restaurante DiverXO. El local regentado por David Muñoz en Madrid tiene un menú (La cocina de los cerdos voladores) que asciende a 365 euros. A los que hay añadir 150 por una selección de vinos o 300 euros más por un maridaje para altos vuelos.

El Barça ha fijado los días 6 y 11 de junio como las fechas para que cualquier grupo de amigos pueda vivir la experiencia de jugar en el Camp Nou. El partido cuenta con árbitros y asistencia médica incluida. Todo sea por sanear las maltrechas arcas del club que preside Joan Laporta.

Mensaje de Laporta a Tebas

El presidente azulgrana se ha mostrado especialmente molesto con las declaraciones realizadas por Javier Tebas, presidente de LaLiga, en el sentido de que el club catalán “no puede fichar a Lewandowski” y aseguró que con las mismas éste lo único que busca es “perjudicar” al club azulgrana. Tebas ha afirmado que el Barcelona ha tenido “muchas pérdidas acumuladas” en los últimos ejercicios, algunas de ellas evitables. “Ahora tiene que llenar la despensa como ha hecho el Madrid en los últimos 10-12 años, que lo ha hecho muy bien. A día de hoy, el Barça sigue sin poder fichar a Lewandowski”, dijo.

Laporta respondió a los Tebas en los medios del club y le pidió que se abstenga de “realizar manifestaciones” en el sentido de si el Barça puede fichar o no a un jugador, porque “está perjudicando claramente los intereses del FC Barcelona”. “Además estas declaraciones no sé si las hace voluntaria o involuntariamente. Si las hace voluntariamente es una clara muestra de que quiere perjudicar los intereses del Barça. Y si estas manifestaciones las hace involuntariamente ya es una prueba más de la incontinencia verbal y este afán de protagonismo que tiene Tebas y que, con todo el respeto, no le corresponde”, argumentó.