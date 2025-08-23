Plantas resistentes al calor y al otoño: 8 perennes para plantar en agosto

Cuando el calendario llega a agosto, muchos creen que el jardín ya ha dado lo mejor de sí hasta la próxima primavera. Sin embargo, este mes cuenta con una oportunidad estratégica para quienes desean prolongar la vida y la vitalidad de sus espacios verdes. Las temperaturas comienzan a suavizarse en buena parte de España, los suelos aún conservan el calor acumulado del verano y las tardes largas permiten dedicar más tiempo a la plantación. Esto supone un escenario perfecto para apostar por plantas perennes capaces de florecer en otoño y mantener vivas las pinceladas de color hasta bien entrado el invierno en las zonas más suaves.

Lejos de ser una estación de desgaste, el final del verano se convierte en la base de un nuevo ciclo. Plantar ahora significa ofrecer a ciertas especies el margen ideal para echar raíces firmes antes de la llegada de los fríos más intensos. Y conviene recalcarlo: no se trata de flores efímeras, sino de variedades que soportan tanto las últimas embestidas del calor estival como la transición hacia el frescor otoñal.

Entre las opciones más recomendables, destacan ocho perennes de gran resistencia, fáciles de mantener y con un atractivo visual indiscutible:

Aptenia cordifolia (rocío): Cubre espacios vacíos con rapidez y evita la proliferación de hierbas indeseadas. Sus pequeñas flores de tonos vivos iluminan discretamente mientras soporta sin problema el sol intenso.

Aptenia cordifolia Wikipedia

Lavanda: Además de su aroma inconfundible, aporta una segunda floración en el tránsito del verano al otoño. Se adapta de maravilla a terrenos áridos y soleados, lo que la convierte en una apuesta infalible para climas mediterráneos.

Lavanda Wikipedia

Sedum 'Autumn Joy': Su presencia en rocallas y macizos no solo embellece, también ofrece un espectáculo cromático: flores que pasan del rosa al coral y al cobrizo según avanza la estación.

Sedum 'Autumn Joy' Arbor Valley Nursery

Rudbeckia: Conocida como 'Susana de ojos negros', siempre sorprende por su vigor y resistencia. Sus pétalos amarillos con centro oscuro son un clásico que atrae a abejas y mariposas incluso cuando el calendario llega al final del verano.

Rudbeckia (Susana de ojos negros) Wikipedia

Coreopsis: De espíritu alegre y poco exigente, ofrece abundantes flores doradas con la ventaja de tolerar muy bien el calor de agosto y las primeras bajadas de temperatura.

Coreopsis El Nou Garden

Salvia: Sus espigas verticales en tonos púrpura o azul aportan volumen y movimiento al jardín. Una opción ideal para quienes desean prolongar el aire mediterráneo al inicio del otoño.

Salvia Wikipedia

Anémona japonesa: Perfecta para rincones con sombra ligera, ofrece flores delicadas en blanco o rosa, aportando un contraste elegante frente a especies más robustas.

Anémona japonesa Planfor

Aster de Nueva Inglaterra: Su florecimiento en violetas y rosas cierra la propuesta como un estallido de color que entra en escena justo cuando la mayoría de flores se retira. Además, es un auténtico imán para polinizadores.

Aster de Nueva Inglaterra Wikipedia

Apostar por estas especies en agosto es mucho más que decorar: supone dotar al jardín de autonomía. La mayoría toleran bien la sequía, exigen cuidados mínimos y se adaptan a diferentes tipos de suelo. En tiempos en los que el consumo responsable de agua se ha vuelto imprescindible, elegir perennes resistentes es también una decisión sostenible.