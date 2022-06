Golpe para Mbappé: “Zidane jamás estará en el PSG”

El culebrón Zinedine Zidane parece seguir los pasos del protagonizado por Kylian Mbappé pero en sentido inverso. Hasta hace unos meses todos daban por hecho el fichaje del ex técnico del Real Madrid por el París Saint Germain, pero el sueño del delantero galo, del emir Tamim bin Hamad Al Thani y de Nasser Al-Khelaïfi se ha ido desinflando en las últimas semanas.

Ahora, uno de sus amigos, ha dado el mazazo definitivo a la ilusiones de los parisinos. “¡Nunca en la vida (no me lo imagino en el PSG)! Ay no, no puedo… Aunque nunca haya jugado en el Olympique de Marsella, Zidane también representa al Marsella. Jamás estará en el PSG”, ha explicado el rapero Soprano en una entrevista en L’Equipe.

Estas palabras han supuesto un duro golpe para Kylian Mbappé, que ve como uno de sus planes principales para el club se están convirtiendo en un sueño que cada vez es más difícil de conseguir.

“De niño ya oía hablar de la leyenda Zidane. Pero no fue Zizou, fue Yazid. Y lo peor es que también estaban sus dos hermanos. En los distritos del norte todo el mundo hablaba de la familia Zidane. Nos conocimos años después. Vino a mis conciertos y conectamos rápidamente. Desde muy pequeño soy hincha del Barça y particularmente de Lionel Messi. Pero no estoy en la rivalidad. También me encantó Galacticos de Zizou. Porque Zidane… donde él va, ¡estamos con él!”. Apoyo incondicional a Zinedine Zidane. ¿Incluso en el banquillo del PSG? “Eso es complicado…”, ha subrayado el artista.

Con el entrenador galo descartado, el PSG trabaja en la planificación del nuevo equipo al que pretende dar un giro radical con Kylian Mbappe como el personaje con más poder de esta nueva etapa.

Mourinho en el horizonte

Una de las primeras salidas exigidas por el delantero galo fue la de Leonardo. No tenía una buena relación personal con él, y además su trabajo tampoco había convencido al francés y lleva meses en la picota por parte del club. Así que ya le comunicaron su despido hace unos días, para hacer espacio a Luis Campos. El portugués , cercano a Kylian Mbappé y a su familia, ya ha tomado las riendas del proyecto deportivo del París Saint-Germain (PSG), sustituyendo al brasileño Leonardo, quien ocupaba el cargo desde 2019.

Campos, de 57 años, ha trabajado como director deportivo y analista de varios clubes europeos desde 2005, entre ellos el Real Madrid, como observador en la época de José Mourinho, y el Oporto, mientras que como director deportivo ejerció en el Mónaco (campeón de Liga en 2017) y el Lille (consagrado en 2021). Se le atribuye el descubrimiento de jugadores como Bernardo Silva, Fabinho, James Rodríguez y Pepe. Durante su estancia en Mónaco, al que contribuyó a hacer campeón en 2017, tejió una gran complicidad con el clan Mbappé.

La llegada de Campos irá acompañada de Antero Henrique, que fue director deportivo del PSG hasta 2019 y se había convertido en un hombre fuerte para Qatar en los últimos años. El brasileño se encargará de las ventas en el club, mientras que Luis Campos moldeará el proyecto.

Ahora, se espera que la próxima salida sea la de Mauricio Pochettino y la cercanía de Campos con José Mourinho han desatado los rumores sobre el desembarco del técnico del AS Roma en el banquillo parisino.

El nombre de Mourinho estaría sobre la mesa junto con los de Christophe Galtier y Marcelo Gallardo, que han sido los últimos entrenadores en aparecen en la rumorología relacionada con el PSG. Sin embargo, en Francia también ven que ‘Mou’ está por delante de sus competidores por el puesto. ¿Será el ex técnico del Real Madrid del agrado de Mbappé?