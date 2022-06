Así ve Luis Enrique la situación de Ansu Fati

Ansu Fati ha recibido la medalla de la Federación por su debut con la selección absoluta. Un reconocimiento que le llega con dos años de retraso porque las lesiones le han alejado de los campos y de la Roja en las últimas temporadas.

Pero Luis Enrique lo considera un jugador fundamental para la selección, un futbolista capaz de aportar el gol que tanto escasea. El seleccionador lo convocó, pero no lo ha hecho jugar en esta convocatoria. Quiere que se integre de nuevo en la selección sin dejar de protegerlo. Por eso no se ha querido precipitar poniéndolo en el campo a pesar de que en algún momento la selección ha podido necesitarlo.

“Cuando lo convocamos después de no jugar ningún partido de titular con su club anuncié que lo llamaba como motivación para el jugador y para que volviera a vivir las cosas que hacemos aquí con balón y sin balón. Quería ver a Ansu entrenar y ver su nivel”, aseguraba Luis Enrique antes del partido contra la República Checa.

“Después de verlo soy claramente optimista. Ya está recuperado, pero de ahí a estar en un nivel necesario para competir con nosotros no lo he visto. Le he visto mejor en términos de confianza, es un jugador recuperado, lo hemos tratado como tal y [que juegue] dependerá de las necesidades”, explica el seleccionador. “Estoy convencido de que volverá a su nivel. Es un jugador único en su relación con el gol, soy uno de los primeros convencidos Pero no vamos a tener prisa. Ansu viene de un año muy difícil, superado ya pero hay que estar en los ritmos necesarios para lo que yo considero que es mejor para el jugador”, añadía.

“Aún le queda. Ha pasado por una temporada muy difícil. Yo también he pasado por muchas lesiones y al principio vas con mucho miedo”, reconoce Jordi Alba, compañero suyo en el Barcelona y en la selección. “No es fácil con una lesión como la suya entrar de golpe, pero creo que está entrenando muy bien. No está teniendo minutos, pero ya dijo el míster que dependerá de cómo esté. Está con muchas ganas, pero ya sabe la situación por la que ha pasado este año. Si le toca jugar contra la República Checa, perfecto y si no, la temporada que viene”, añadía con naturalidad.

Ansu lleva desde octubre de 2020 sin jugar con la selección. Su último partido fue una derrota contra Ucrania (0-0) en Kiev en la edición anterior de la Liga de Naciones.