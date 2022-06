La pretemporada de Ansu Fati

Sólo ha jugado cuatro partidos con la selección, pero han sido suficientes para que Ansu Fati sea considerado un jugador imprescindible para el equipo nacional. Ni siquiera el más de año y medio de ausencia de la Roja han conseguido variar esa condición. Ansu debutó con España el 3 de septiembre de 2020 y jugó su último partido el 13 de octubre de ese mismo año.

Ha sido internacional apenas un mes y diez días y lleva un año, siete meses y 16 días sin jugar con la selección. 596 días sin ponerse la camiseta. Pero nadie duda de que si está activo será uno de los fijos en la lista de Luis Enrique para el Mundial de Catar que se disputa a finales de año.

«Es un caso aparte», decía el seleccionador en el momento de anunciar la lista. «Si la mayoría de jugadores llega con un extra de minutos su caso es diferente. Por eso lo convocamos», explicaba Luis Enrique. Pero quiere ir con paciencia, sin exigirle demasiado. Sólo ha jugado 14 partidos en toda la temporada con el Barcelona y la racha más larga de partidos consecutivos que ha aguantado son los cinco que encadenó en el último tramo de la temporada. Pero en ninguno de ellos fue titular.

Xavi ha ido aumentando los minutos que le ponía en el campo desde su última recuperación. Empezó con 15 y acabó con 33. Por eso Luis Enrique quiere ser prudente. «Todavía no ha sido titular en su club. No vamos a correr ningún riesgo. No va a participar en la mayoría de los partidos, queremos verlo entrenar, darle el premio de [saber] que es un jugador importante, que recupere la confianza, que vuelva a su nivel cuando eso sea posible», advierte el seleccionador.

«Nosotros, encantados, pero es más que nada una vuelta a la concentración, a los parámetros de la selección. Es más el premio que una intención de cargarle de minutos», añadía. «No correremos ningún riesgo», insistía.

Ansu nunca ha dejado de sentirse un jugador de la selección. El verano pasado, mientras se recuperaba en Madrid de una lesión, acudió a visitar a sus compañeros, que lo abrazaron ilusionados igual que el seleccionador. «Te echamos de menos», le dijeron algunos. Era el día antes de jugar un amistoso contra Portugal en el Wanda Metropolitano previo a la fase final de la Eurocopa. Ahora regresa justo antes de que España vuelva a enfrentarse a la selección portuguesa, pero ahora en un partido de la Liga de Naciones.

«Lo veo muy involucrado en el grupo, con mucha ilusión. Ha pasado momentos muy duros y estamos contentos de que esté aquí con nosotros porque siempre que se pasa por situaciones de este tipo, que ningún futbolista quiere pasar, te ilusiona volver», reconoce Pablo Sarabia. «Los que vengan a aportar es fantástico, es una competencia sana y aumenta el nivel de la selección que es el objetivo de Luis Enrique», añadía el jugador del PSG, en referencia al regreso de Ansu y de Marco Asensio a la selección.

Las lesiones tampoco han hecho que deje de ser un jugador interesante para el mercado. Se habló incluso del interés del PSG por ficharlo. De ello habló en una entrevista con Canal +. «Ni me enteré de las ofertas que llegaron por mí. La verdad es que no lo sé. Desde el primer momento le dije a mi agente y a mis padres que sólo quería quedarme en Barcelona. Quiero jugar en el Barça toda mi vida. En mi cabeza lo tengo claro, ojalá pueda hacer toda mi carrera aquí», asegura.

Ahora lo fundamental es que se olvide de la lesión, que se considere ya un futbolista sano. “Hay que olvidarse ya de su lesión. Está recuperado, lleva jugando en el Barça el último mes y medio Es un jugador sano, que en función de lo que veamos en los entrenamientos tendrá oportunidad para competir. Y cuando un jugador lleva mucho tiempo sin jugar, lo que necesita es jugar”, advierte Luis Enrique.