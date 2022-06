La España de Luis Enrique: Unai Simón, y a partir de ahí...

Luis Enrique no es muy amigo de tener un once fijo. Quiere a todos sus jugadores activados, pendientes de poder ser titulares en cualquier momento, pero siempre hay una base que en esta Liga de Naciones todavía no se ha asentado, con vistas al Mundial de Catar. El único que ha sido titular los cuatro partidos de este junio ha sido el portero, Unai Simón, protagonista en Málaga en la primera parte, cuando la República Checa encontró espacios y disparos y tuvo que intervenir en dos ocasiones con mucho acierto para evitar el 0-1. “Para esto están los porteros, para salvarnos en los momentos difíciles como ha hecho hoy Unai Simón”, dijo Luis Enrique.

También cometió un error importante en la salida de balón, que después corrigió. Le pide el seleccionador que tiene que jugar con los pies como los otros diez compañeros y los fallos no van a impedir que lo siga haciendo. “Nos da la primera superioridad”, analizó el técnico asturiano. “Unai Simón no me pone nervioso nunca”, afirmó Luis Enrique para defender a su guardameta cuando se equivoco en el anterior duelo ante Suiza. “Lo bueno es que él nunca aparenta estar nervioso”, le halaga. “Hoy se dice que tengo calma, otros días es nerviosismo. No sé cómo lo hago. Yo intento jugar de la misma manera siempre”, opinó el portero en TVE.

Minutos repartidos

Más allá del «1» continúa el preparador español con las pruebas. España necesitaba la victoria contra la República Checa para seguir con opciones, pero eso no evitó que otros hombres que parecen fijos empezaran en el banquillo. Gavi no entró hasta la segunda parte, como Ferran Torres. Busquets apenas participó el último cuarto de hora, para actuar esta vez al lado del otro mediocentro, Rodri. El que ha salido de inicio en tres de los cuatro partidos ha sido Morata, que de nuevo se vio obligado a esa labor complicada de tener que jugar de espaldas a la portería rival para descargar el juego y propiciar segundas acciones en lugar de hacerlo de cara para poder rematar. El único duelo que no tuvo al madrileño de arranque fue para que lo hiciera De Tomás, que abandonó la concentración y por eso ante la República Checa terminaron actuando de «falso 9» primero Asensio y después Dani Olmo.

“No me siento titular. El míster cuenta con los tres porteros y con alguno que no ha venido a esta convocatoria. A mí me vino de la noche a la mañana el jugar y lo importante es estar siempre disponible y dar el máximo”, opinó Unai. Ha repartido minutos Luis Enrique en todas las posiciones. Azpilicueta y Carvajal en el lateral derecho, Marcos Alonso y Alba en el Izquierdo, alternando los cuatro centrales o los hombres de arriba, con Sarabia entrando en Málaga sólo al final... El único que no ha participado, aparte de los porteros, ha sido Ansu Fati, una de las grandes esperanzas de futuro y con el que se va despacio. Ha estado para entrar en la dinámica de grupo.