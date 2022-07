Alves busca trabajo con un insólito currículum en Instagram: “Soy un buen loco”

Dani Alves está decidido a ser uno de los integrantes de la selección de Brasil en el Mundial de Qatar que se celebrará a fin de año. Pero para eso necesita seguir jugando para hacerse hueco en la lista. La reciente salida del Barcelona, que no le renovó el contrato, lo ha puesto en una situación incómoda en su objetivo de pelear por la Copa del Mundo pero el lateral brasileño se lo toma con humor: publicó un currículum en sus redes pidiendo trabajo.

Dani Alves, de 39 años, recaló en el Barcelona en el mercado invernal con el objetivo de acumular minutos que le permitiesen estar en el Mundial de Catar. Su salida ahora del conjunto azulgrana podría comprometer su convocatoria, lo que le obliga a buscar equipo. Recientemente se dijo que Dani Alves había sido ofrecido al Mallorca, aunque él mismo desmintió dicha información a través de sus redes sociales, el mismo método con el que ahora trata de encontrar equipo.

“Opa, opa, último día de contrato y, como ya me conoces, no se firma un nuevo compromiso sin terminar el anterior”, comenzó Dani su divertido mensaje, que no será tenido en cuenta en Barcelona a partir del 1 de julio y no renovó su contrato con el Culé.

El defensor de 39 años está en búsqueda de un nuevo equipo y siguió con su divertido mensaje a partir de publicar un video de sus mejores jugadas: “También aprovecho para vender mi pescadito, ya que estoy muy viejo y desprestigiado en el mercado. En las imágenes se ve a un anciano haciendo algunas cosas con una mirada diferente y siempre con la cabeza muy alta. También podemos apreciar que hay una intensidad considerable y un juego bastante consciente”.

Dani Alves hizo alarde de la cantidad de títulos que logró en su vida y remarcó: “Bromas aparte, hoy de verdad estoy libre en el mercado. Me llamo Dani Alves, brasileño, pero conocido como el buen loco, tengo 39 años y, junto con los míos, soy el mayor ganador de la historia del fútbol con 43 trofeos”.

Mientras espera que le lleguen ofertas, y varios medios lo colocan, tanto a él como a Marcelo en el Valladolid de Ronaldo, el ex defensor del Barcelona cerró su divertido posteo con un claro mensaje: “Voy a jugar hasta los 50 años”.

El mensaje de Alves se volvió viral en pocas horas y el vídeo que los acompaña suma ya más de un millón y medio de reproducciones. El brasileño recibió múltiples comentarios de jugadores como Rapinha o Arthur Melo. “El número 1″, escribió el mediocampista del Newcastle Bruno Guimaraes. “Me ha encantado el currículum”, le respondió su pareja, la modelo española Joana Sanz.