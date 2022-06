Las maniobras ocultas del PSG para echar a Neymar

El idilio entre Neymar y el PSG ha llegado a su fin. El brasileño, que hasta ahora se había mantenido firme en su continuidad llegó a considerar dejar el PSG después de sentirse atacado por las críticas de Nasser Al-Khelaifi sobre el desempeño del equipo la temporada pasada, pero su salario y la tarifa de su traspaso hacían poco probable que pueda alejarse de París este verano. Pero el PSG ha dado un paso definitivo: ¡No cuenta con el brasileño!.

Neymar padre pasó de la perplejidad a la resignación. La comunicación fue en portugués y Luis Campos, el nuevo director deportivo del París Saint-Germain (PSG), le comunicó hace apenas unas horas que su hijo, en su momento la contratación más cara de la historia del club, no será tenido en cuenta para la próxima temporada en el plantel principal.

Por Neymar no sólo el PSG pagó 222 millones de euros (número dispuesto por el entonces director de Fútbol del Barcelona, Raúl Sanlehí, creyente en las cábalas) en 2017, sino que tuvo que depositar la totalidad de la cláusula de rescisión en la sede de la Federación Española porque el club catalán no deseaba transferirlo, luego de una guerra de nervios de varios días que incluyó una famosa frase voluntarista de su entonces compañero Gerard Piqué en las redes sociales: “Se queda”.

Cansados de Neymar

El presidente del PSG, Nasser Al Khelaifi, habló recientemente sobre las deficiencias del equipo la temporada pasada y ya aviso lo que se veía venir con Neymar de cara a la temporada 2022-23. “¿Una posible salida de Neymar este verano? Lo que puedo decirles es que esperamos que todos los jugadores hagan mucho más que la temporada pasada. ¡Mucho más!” afirmó Al Khelaifi a Le Parisien . “Todos tienen que estar al 100 por 100. Obviamente, no éramos lo suficientemente buenos para llegar lejos. Para la próxima temporada, el objetivo es claro: trabajar todos los días al 200 por ciento. Dar todo lo que tenemos por esta camiseta, dar el máximo y veremos el resultado. Tienes que volver a ser humilde. Hay que cambiar para evitar lesiones, sanciones y faltas que cambian un partido”, añadió.

Y añadió que que el tiempo del despilfarro y las castañuelas se había terminado en el PSG y que había jugadores que no tendrían cabida en el equipo, teniendo que aceptar la decisión. Un claro mensaje al brasileño que deberá hacer las maletas.

Y tras estas declaraciones el PSG ha pasado de las palabras a los hechos. En París, tanto el club como los aficionados se han cansado del delantero. “Doha se ha cansado de Neymar” es el titular con el L’Equipe describía hace semanas el hartazgo con el estilo de vida y el bajo rendimiento del brasileño. Están cansados de que “prefiera París al PSG”, dice L’Équipe. El medio francés informa del enfado que causa en Qatar, en el accionariado del PSG, que el brasileño haya devuelto tan poco de todo lo que se ha invertido en él desde que se convirtió en el fichaje más caro de la historia.

“El accionista del club francés se siente estafado con la mercancía”, sentenciaba L’Équipe. Desde Catar creen que es le momento de desprenderse del brasileño aunque, dada su elevada ficha, saben que no lo tendrán fácil. Neymar gana 4,083 millones de euros brutos al mes, por los 3,375 millones de Messi y los 2,2 de Mbappé, y fue renovado hace poco menos de un año. Sin embargo aunque su contrato finaliza en 2025, su tiempo en el PSG se agota.

La sombra de Mbappé

Pero la salida del brasileño tiene maniobras ocultas que pueden leerse tras el poder concedido a Kylian Mbappé, que parece tener un rol clave en esta decisión. Una operación que no solo ha convertido al Francés en el mejor pagado del mundo sino que la ha dado las llaves del club con voz y voto en cada una de las decisiones del PSG incluida la planificación deportiva. El delantero renovó por 50 millones netos en tres años más 100 de prima de fichaje y por el hecho de convertirse en el hombre más poderoso del club parisina. Pero, además, una condición indispensable para firmar su nuevo contrato era tener poder de decisión a la hora de planificar la plantilla, y es un deseo que Nasser Al-Khelaïfi le ha concedido.

Luis Campos y el argentino Luis Ferrer –cercano a su familia y quien lo hizo socio de Sarmiento de Junín- lo convencieron de que no fuera al Real Madrid tras meses de presiones y con la promesa de tener las llaves del club.

En virtud de este acuerdo, el presidente Nasser Al-Khelaïfi prepararía cambios que “podrían ser significativos” por su “magnitud”. El foco está puesto sobre cuatro pilares: futbolistas que se ficharán, las estrellas que dejarán el club, el entrenador que estará al mando de la plantilla y el director deportivo.

Con Leonardo (ya reemplazado por su amigo Luis Campos) Y Pochettino -que negocia su indemnización- fuera del club, los esfuerzos se centran en desprenderse de una larga lista de jugadores, hasta 13, encabezados por Neymar.

El brasileño nunca congenió con Mbappé, y ahora que la joven estrella francesa tiene el poder, le llegó su hora. Mbappé llegó a decir en las reuniones decisivas que “ningún jugador debe estar por encima del escudo del PSG” en clara referencia al delantero carioca. Ahora, asesorado por el francés, que exige un nuevo orden disciplinario en el vestuario, el club parisino ha comunicado al padre del brasileño que buscarían un club para traspasarlo o cederlo.

Esta decisión ha sacudido el mercado y ha provocado un sinfín de reacciones. Neto, ex futbolista brasileño, explotó contra Mbappé y defendió con un fuerte mensaje a Neymar en el programa de televisión Os Donos da Bola.

“Neymar, no quiero ser tu padre, hermano, amigo, no quiero ser nada que no quieras. Dejame hablarte, no todo en la vida es dinero o quizás las cosas más importantes del mundo no se pueden comprar con dinero. Lo que quiero decir con eso es enviar al presidente del PSG al infierno, Dejá ese equipo de dueño genocida” afirmó para acabar estallando contra Mbappé: “¿Quién te creés que sos?”.

Posibles destinos

En ‘RMC Sport’ han apuntado varios destinos para el brasileño. Según estas informaciones, desde Inglaterra es donde más cerca siguen la actualidad del internacional con la ‘canarinha’ y que el Chelsea de Thomas Tuchel será el primero en la carrera por su traspaso, en caso de que abandone el club francés. El entrenador cree que puede recuperar la mejor versión del futbolista y podría ser importante para reforzar su línea de ataque.

Al interés por ‘Ney’ también se habrían sumado el Manchester United y el Newcastle, pero son casos menos probables para el futbolista, puesto son equipos que no disputarán la Champions League en la próxima temporada. Los ‘Red Devils’ atenderían su situación siempre y cuando Cristiano Ronaldo abandone el club, mientras que los ‘magpies’ tienen suficiente poderío económico para acometer la operación si el jugador se decanta por la opción de jugar en el St. James’ Park, aunque es una posibilidad irreal.

Tras un año permanentemente cuestionado, Neymar, el jugador más caro de la historia del PSG, podría salir por la puerta de atrás.