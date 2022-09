Cristóbal Soria desvela su decisión final sobre si seguir en El Chiringuito

Cristóbal Soria llevaba bastantes días sin aparecer en la tertulia que dirige y presenta Josep Pedrerol. Lo sucedido con Vinicius, al que tanto ha criticado Cristóbal Soria en El Chiringuito, podría haber propiciado su salida del programa. Sin embargo, el tertuliano acudió al plató el jueves por la noche para aclarar lo sucedido y matizar que no ha sido despedido.

En las redes sociales eras muchas las personas que pensaban que el colaborador no volvería a formar parte de la tertulia. Cristóbal Soria alimentó los rumores sobre su posible adiós a El Chiringuito con el siguiente mensaje en Twitter: “Pensando en la siguiente parada”. También escribió otros mensajes centrados en la misma línea: “Ha acabado un verano lleno de luz y comienza un otoño y un invierno que esperemos que nos traigan mucha alegría y mucha luz igualmente... ¿Quién ha acabado mejor el verano mi Volkswagen Tiguan o el tío Soria?”.

Soria explicó todo lo que ha sucedido: “Llevo unas semanas duras. Estoy bastante afectado. Llevo unos días en los que se lo plantea uno absolutamente todo. Hay muchas veces en la vida en las que pararte no es sólo bueno, también es necesario. Esto me ha hecho sentir un poco mejor. Necesitaba reflexionar. He pasado unos días complicados, en los que sólo el cariño de la familia y los amigos me ha servido para coger un poco de fuerza”.

El sevillano se mostró muy emocionado mientras que Josep le iba preguntando: “Se han dicho muchas cosas Pedrerol. Y evidentemente me han afectado. Me han hecho daño... ¡Se han dicho tantas barbaridades! Que si yo me he ido, que si tú me has echado, que si Florentino me ha echado, que si yo estaba grabando, que si esto era una bomba de humo... La única realidad es que yo he levantado la mano y he dicho tiempo, necesito pararme”.

😰 "𝐄𝐒𝐓𝐎𝐘 𝐌𝐀𝐋"



😓"Se han dicho muchas 𝘽𝘼𝙍𝘽𝘼𝙍𝙄𝘿𝘼𝘿𝙀𝙎 sobre mí durante estos días"😓



👉@cristobalsoria, más sincero que nunca en #ChiringuitoSoria. pic.twitter.com/On9yRiZySZ — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 29, 2022

Soria protagonizó un silencio de dos minutos, donde ningún tertuliano habló al respecto. “Me he planteado si merece la pena seguir. Ese ha sido mi día y noche estas últimas semanas. Creo Pedrerol, que si tú me lo permites... yo quiero seguir en ‘El Chiringuito”.

Otros tertulianos como Juanma Rodríguez y Tomás Roncero sí esperaban que el sevillano pudiese abandonar el programa. Josep Pedrerol se mostró muy contento de que finalmente siguiese en el programa y le felicitó por su honestidad en todo momento. El presentador entendió que Soria se hubiese visto agotado tras unas semanas con mucho desgaste.