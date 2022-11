Benjamin Mendy, juzgado por siete violaciones: “No soy Brad Pitt, pero acostarme con varias mujeres en la misma noche es normal para mí”

Benjamin Mendy, jugador del Manchester City, está siendo acusado de de siete violaciones, una agresión sexual y un intento de violación. Se está celebrando en Chester (Gran Bretaña) un juicio que está siendo muy polémico. Y es que, la primera declaración del central (uno de los más caros de la historia al costar 60 millones) dijo que era muy fácil para él tener sexo: “Sé que no soy Brad Pitt, pero las mujeres se acercaron a mí... No por mi apariencia, sino por el fútbol”.

El campeón del mundo con Francia quiso dar más detalles para defender su inocencia: “Estaba disfrutando de la casa, estaba disfrutando de las mujeres. Estaba tan feliz de estar en el Manchester City, tan emocionado. También estaba entusiasmado con el fútbol. Si me dicen que no, estaría bien, lo aceptaría y pararía. Me gusta tener sexo con alguien que también lo disfruta. Fui directo sobre lo que yo quería y lo que ellas querían. En ese momento no estaba pensando si podrían estar molestas. Si ellas querían sexo y yo quería sexo, estaba bien. Seguía con mi fiesta. Estaba disfrutando del sexo con muchas mujeres”.

Ahora bien, Benjamin Mendy reconoció que su actitud hacia las mujeres era “irrespetuosa” y declaró que se siente arrepentido de todas las fiestas que organizaba en su mansión para olvidar sus problemas con las lesiones. Justamente, estos presuntos abusos ocurrieron en la mansión de los horrores que el futbolista tiene en Prestbury (Cheshire) y en la que supuestamente encerraba a sus víctimas en habitaciones del pánico.

Benjamin Mendy :



"En prison vous ne faites qu'une chose : penser. J'avais 4 £ par jour, je les dépensais à la cantine. Dans ma vie d'avant, je pouvais avoir tout ce que je voulais. J'ai appris la valeur de l'argent. J'étais triste en prison mais j'ai appris plein de choses."

El fiscal Timothy Cray afirmó hace tiempo que el pueblo más cercano de la vivienda de Mendy estaba a 15 minutos: “Estaba aislado o eso pensaron muchos de los testigos, y una vez que estuvieron allí, con las puertas cerradas detrás de ellos, se sintieron vulnerables”.

Mendy se ha sincerado sobre su experiencia en la cárcel: “Solo haces una cosa: pensar. Tenía 4 libras esterlinas al día, las gastaba en la cantina. En mi vida anterior, podía tener todo lo que quisiera. Aprendí el valor del dinero. Estaba triste en la cárcel pero aprendido muchas cosas”.