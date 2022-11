Piqué es presidente... de una revolucionaria nueva liga de fútbol con Casillas, Ibai Llanos y Dj Mario

Gerard Piqué siempre había manifestado su intención de presidir algún organismo (su empresa), sea club (función que hace en el Andorra) y ahora le faltaba la competición. Dicho y hecho. El empresario ha anunciado de la mano de 10 ‘streamers’ la creación de Kings League (‘La Liga de los Reyes’). Se trata de una nueva competición de fútbol conformada por 12 equipos que será retransmitida en abierto en los caneles de redes de los participantes. Además, también contará con seis partidos por jornada, muchas cámaras y retransmisión en abierto por medio del Twitch de la competición y también de las diferentes redes sociales de cada presidente.

El evento fue presentado por la conocida Cristini: “La Liga que lo va a cambiar todo”. El vídeo promocional cuenta con un narrador en el que desvelaba más detalles: “12 líderes con muchas batallas a sus espaldas en busca de conquistar un trono”.

Cada uno de los 12 equipos tiene a un líder, con rol de capitán, y el presidente de la competición es Gerard Piqué: “Muy feliz de estar aquí, después de muchos años jugando al fútbol ahora me toca verlo desde la grada, estoy muy contento de estar aquí. Yo no voy a jugar. Acabé algo cansado del fútbol y ahora quiero imponer mis normas a nuevas competiciones para hacerlas más atractivas. Fui a comer con Ibai y se nos ocurrió. Queríamos hacer un proyecto de fútbol, pero diferente a lo que estamos acostumbrados. Queremos que la gente participe, que vea los vestuarios, las negociaciones, que sea accesible y la gente tenga toda la información”. Uno de los secretos que se mantienen tiene que ver con las normas de los partidos, algo que no han querido desvelar aunque sí avisaron de que será un formato innovador.

Los equipos son los siguientes: Pío - Rivers Rayo Barcelona - Spursito Saiyans FC - TheGrefg Jijantes FC - Gerard Romero Xbuyer Team - xBuyer Los Troncos FC - Perxitaa Ultimate Móstoles - DjMaRiio Aniquiladores - Juan Guarnizo Kunisports - Kun Agüero Porcinos FC - Ibai Llanos 1K - Iker Casillas El Barrio - Adri Contreras.

La fecha prevista para el inicio es enero de 2023. Cualquier persona mayor de edad puede participar, siempre y cuando pueda desplazarse a Barcelona los domingos, puesto que se jugará allí. “Para poder apuntarse hay que rellenar un formulario en la web de la competición y enviar un vídeo con las habilidades futbolísticas de cada uno. También existe la opción de apuntarse como ‘caster’, es decir, para retransmitir los partidos. Tanto los jugadores como los narradores recibirán una compensación económica”, dijeron los organizadores.