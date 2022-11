La salida de Piqué no es suficiente: la nueva condición de Messi al Barça

El mundo del fútbol ha quedado paralizado por la celebración del Mundial de Catar que arranca el próximo 20 de noviembre a las 17.00 hora española con el partido inaugural que será Qatar contra Ecuador y se disputará hasta el 2 de diciembre, con cuatro partidos diarios. A partir de aquí, la espiral de hipótesis sobre el mercado de invierno se dispararán e incluso se perfilará el futuro de muchas estrellas de cara a 2023.

Lionel Messi por fin parece haber encontrado su sitio en en el PSG y muestra un altísimo nivel a 20 días del Mundial de Catar. París. Sin embargo, el argentino tiene tiene muchas posibilidades de dejar París y todo apunta a que podría unirse al Inter Miami en una transferencia gratuita cuando finalice su contrato con Paris Saint-Germain en el verano de 2023.

Entre Miami y Barcelona

Según The Athletic, el Inter de Miami espera que el jugador de 35 años se una al club en los próximos meses a pesar de que no se llegó a un acuerdo definitivo y las conversaciones no se reanudarán hasta después de la Copa del Mundo. Según la citadas informaciones, la franquicia de la MLS, que es copropietaria del excapitán de Inglaterra David Beckham, ha llegado a una fase avanzada en las negociaciones con Messi. Por ello, ahora esperan que llegue del Mundial y fiche por el club en los próximos meses

Sin embargo, en Barcelona no descartan la vuelta del argentino como broche final a su carrera y aseguran que el plan del FC Barcelona para facilitar su regreso sigue en marcha.

Con Gerard Piqué en la plantilla este plan era totalmente inviable. Y es que el argentino ni olvida ni perdona. Al menos, de momento. Leo Messi está muy dolido con Gerard Piqué desde el día que se enteró que el defensa le recomendó a Joan Laporta, presidente del Barça, que no renovara su contrato para solucionar los problemas del club con el juego limpio financiero. La mala relación entre ambos es un secreto a voces en Barcelona y Messi no se había negado en rotundo a compartir de nuevo vestuario con el capitán del Barça. Prueba de ello es el silencio absoluto del argentino tras el anuncia de retirada del capitán blaugrana.

Pero ahora, con el defensa fuera de la ecuación, los medios catalanes informan de que el argentino tendría otra exigencia para planearse su vuelta. Según ha informado El Nacional, la salida de Gerard Piqué no es suficiente para Messi y ha pedido la continuidad de Jordi Alba.

El regreso del argentino es uno de los objetivos de Joan Laporta para el próximo verano. Siente que está en duda con el jugador por la forma en la que se fue y quiere revertir la situación dándole la posibilidad de colgar las botas en el Spotify Camp Nou, delante de la afición azulgrana.

La continuidad de Jordi Alba

El problema es que para cerrar su vuelta la directiva tendrá que acatar varias condiciones. La primera de ellas es hacer frente a su elevado salario y la segunda cumplir con lo que pide en lo referente a la plantilla. Con Gerard fuera, la clave estaría ahora en la continuidad de Jordi Alba, uno de los descartes de la directiva a quien se tenía pensado dar salida en el próximo mercado de fichajes de invierno.

El lateral catalán fue uno de los protagonistas en el último día del mercado de fichajes del FC Barcelona, donde pudo irse cedido al Inter de Milán. Una negociación que no gustó nada al jugador que no dudó en estallar contra Laporta días después. “A mí me gusta ir de cara y que me vayan de cara. En este mundo del fútbol ya no me sorprende nada”, dijo sin tapujos.

Y a ello se suma un encontronazo con Xavi -filtrado hace unas semanas- que acabó con una lapidaria frase que resume a las claras el desencuentro. El último partido del Barça 2021/22 fue un amistoso en Australia. Xavi Hernández y la mayoría de la plantilla volaron en chárter a Sydney durante más de 10 horas. El viaje, contando la diferencia horaria, supuso casi un día entero. Un esfuerzo considerable —para 90 minutos de fútbol contra una selección de estrellas del país oceánico— que despertó críticas de la plantilla. Entre los más molestos con la obligación de formar parte de la expedición estaba Jordi Alba, uno de los dos capitanes que cogieron el avión (Piqué y Sergi Roberto estaban lesionados). El lateral catalán no dudó en quejarse del amistoso ante los compañeros, algunos de los cuales eran jóvenes del filial. “Preguntaba por qué se tenía que hacer ese viaje y la respuesta de Xavi fue muy clara: “Para pagar contratos como el suyo”, según filtraron al diario Ara desde el vestuario culé.

Mucho tendría que cambiar la situación para que el club aceptase la continuidad de Alba por lo que, a día de hoy, parece más probable que ambos pudieran compartir vestuario en Miami, ya que el lateral también habría recibido una oferta del equipo de Beckham.