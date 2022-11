Siro López, en el hospital: “El dolor de la orina me tumbaba”

Siro López ha dado un susto a sus seguidores cuando en los últimos días cuando ha ido colgando fotos de él en el hospital. No ha estado en algunos directos de Twich, donde ha conseguido una fiel comunidad de seguidores, aunque su canal ha seguido emitiendo algunos eventos que ya tenía programados.

Él no ha estado porque seguía y sigue en el hospital. En Tiempo de Juego, de la cadena Cope aseguró que estaba acojonadísimo por lo que se tenía que enfrentar. Antes, en las redes sociales, había comunicado que tenía que ser ingresado en el hospital, en un público en Majadahonda, una población cercana a Madrid y después, en Instagram, escribía: “Gente, estoy mejor, he tenido una infección pero no ha ido a peor. He leído todos vuestros mensajes, no merezco tanto cariño”, con un corazón al final.

Eso tranquilizó a muchos de sus seguidores. Siro López es un periodista deportivo con una dilatada experiencia profesional que ahora ha sabido adaptarse a las nuevas formas de comunicación. Se abrió un Twich donde, con mucha naturalidad, empezó a hablar y contar anécdotas o jugar a juegos online, siempre adaptándose sin complejos a lo que venía, conectando con nuevas generaciones. Muchos son los seguidores que han estado preocupados por la evolución en el hospital de Siro.

Así que para tranquilizarlos, el periodista deportivo ha vuelto a colgar una foto en el hospital, donde se le ve en mucho mejor estado, aún tumbado en la cama: “Gente, ya estoy mejor que ayer. Así que pronto volveré a dar guerra! No soy de subir estas fotos porque no quiero llamar la atencion, pero me habéis escrito tanta gente que es una forma de contestaros a todos. Muchas gracias por vuestro cariño”, ha escrito en las redes sociales.

Las respuestas a su nuevo mensaje han respirado alivio al ver que la situación mejoraba. Ya hubo buenas noticias cuando Siro colgó una foto en Instagram en la que se le veía viendo el partido Qatar-Ecuador, el que inauguró el Mundial de Qatar, en una tablet, lo que demostraba que todo iba como debía.

Siro López ha sufrido una infección de orina y por eso ha tenido que estar internado en el hospital madrileño. Así, no ha podido estar en su cita habitual con Juanma López Iturriaga en Colgados del aro, el programa de Twich en el que hablan de baloncesto y de lo que sea necesario. En el programa, en el sitio habitual en el que se sienta Siro Lopez han puesto la foto de él en el hospital. “Empecé a tener fiebre y el dolor de la orina tumbaba”, ha contado cuando ha entrado en el programa. “Me hicieron una analítica y me mandaron a casa. Pero al día siguiente me entraron tembleques que no podía controlar, me dolía hasta la cadera”, ha seguido contando. Ha asegurado que con la medicación le ha ido bajando la fiebre y ya se le veía en buen estado.