El fatídico recuerdo de un colaborador de “El Chiringuito” cuando escuchó San Mamés

El Real Madrid ganó al Athletic Club de Bilbao (0-2) en un partido donde Vinicius fue el centro de atención. Ancelotti pidió más protección para su futbolista: “Vinicius es un gran jugador y una persona muy sensible. Es verdad que todo el mundo le aprieta: le dan patadas, la afición rival también y a veces el árbitro. Como siempre hoy le han dado muchas patadas. Hay que tener en cuenta que es muy joven y todo el mundo le está apretando sin sentido. Va a mejorar, es verdad que hay veces que se desconcentra. Yo le quiero mucho y queremos que sea más respetado por todos. Hoy le he dicho ‘habla conmigo, habla conmigo’”.

📔 @pibedale recuerda aquel fatídico 1 de enero de 1978. pic.twitter.com/5PpRxpmYXX — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) January 23, 2023

En medio de este debate en “El Chiringuito”, Jorge D’Alessandro se mostró muy emocionado: “¿Mucha agresividad de Vinicius? En San Mamés me rompieron un riñón...”. En efecto, el argentino recordó aquel fatídico 1 de enero de 1978. “Me lo extirparon y la Mutualidad me dijo que me daba medio millón de pesetas y me retirara. Quise continuar jugando y la Federación me hizo firmar un escrito en el que yo me hacía responsable de cualquier lesión… Volví a jugar al cabo de tres meses, en los que me entrené mañana y tarde e hice un millón de abdominales, porque en la operación me los partieron… Fui titular otros siete años, hasta 1985″.

El debate sobre si Vinicius provoca es uno de los temas más comentados en estos días. Por su parte, Edu Aguirre fue contundente: “Protesta, pero como todos. Hoy no se le puede decir algo malo a Vinicius sobre su comportamiento”.