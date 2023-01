¿Quién es y dónde juega Miguel Guerrero, el futbolista de “La Isla de las tentaciones 6″?

Participar en ‘La isla de las tentaciones’ es todo un reto, y no sólo para las parejas (se ha sabido que para esta sexta edición se han presentado más de 1200 parejas), sino también para lo solteros (tentadores): el casting es duro, y ya no vale sólo con ser guapo. Este es el caso de Miguel Guerrero, que no sólo es guapo oficial de España (ha sido Mister International Málaga 2022), sino que además es modelo, empresario y futbolista profesional.

Esta ultima faceta ha llamado mucho la atención de los seguidores que se preguntan donde desarrolla este joven su talento con el deporte rey. ¿Quién es y donde juega Miguel Guerrero?

Tiene 29 años, nació en Córdoba aunque actualmente vive y trabaja en Málaga, mide 1′87m y puede presumir de un cuerpazo fruto de sus duras rutinas en el gimnasio. Él mismo se define como “extrovertido, honesto y ambicioso”, con unos gustos y hobbies de lo más saludables: “Llevar una vida saludable, practicar todo tipo de deportes, leer libros sobre inversiones y desarrollo personal, viajar, las películas de terror, la edición de vídeos y bailar bachata”.

Este futbolista es canterano del Sevilla y del Córdoba y actualmente forma parte del Vélez CF, equipo en el que juega como portero. El cordobés ha disputado 53 partidos entre la antigua Segunda División B: Xerez CD, San Roque de Cádiz, San Fernando o Écija Balompié son algunos de los equipos que han contado con el andaluz como portero. Precisamente su club se encargó de felicitarle el pasado mes de enero por su 29 cumpleaños a través de sus redes sociales.

¡FELIZ CUMPLE! 🎂 Hoy queremos felicitar a nuestro portero Miguel Guerrero con motivo del día de su 2️⃣9️⃣ cumpleaños.



👏 ¡Feliz cumpleaños Miguel!#100AñosJuntos

💙🤍💛🤍💙 pic.twitter.com/F58EvwQDUG — Vélez Club de Fútbol (@VELEZCFoficial) January 23, 2023

Miguel Guerrero firmó por el Vélez CF en verano de 2020, siendo el portero titular habitual del conjunto malagueño, presente en el grupo 4 de la Segunda RFEF, la cuarta categoría del fútbol español. De hecho, esta temporada había disputado todos los minutos hasta que en la última jornada se quedó fuera de la convocatoria para medirse al Utrera.

«Lo mío ha sido siempre el fútbol, pero quién sabe si esto de míster me abre otras puertas, pero yo sigo soñando con ser portero que es lo que persigo desde niño y aquí sigo» comentó tras ser elegido Míster Málaga por aclamación. Ahora, se han abierto las puertas de la televisión con ‘La isla de las tentaciones 6’ y ha colgado momentáneamente sus guantes para convertirse en uno de los solteros más atractivos de la recién estrenada edición del reality.

“Soy futbolista, experto en ganar partidos y un auténtico partidazo”, aseguró en su presentación.