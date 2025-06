Alberto Moleiro (Santa Cruz de Tenerife, 2003) es uno de los grandes argumentos que tiene España para ganar el Europeo sub-21. La selección entrenada por Santi Denia parte este domingo hacia Eslovaquia en busca de su sexta conquista del torneo, más que ningún otro combinado nacional.

En una temporada complicada para el fútbol isleño, Moleiro es una de las certezas de esa esencia de futbolista canario que tanto ha nutrido al fútbol español: un jugador atrevido que sólo se entiende a través del contacto con el balón y que se traduce en ser uno de los cinco futbolistas con más regates completados en las últimas dos temporadas de LaLiga EA Sports.

Nunca ha vestido otra camiseta que no sea la de la UD Las Palmas. Llegó siendo un niño de 15 años y ahora, con 21 y casi 150 partidos en el fútbol profesional a sus espaldas, es muy difícil que el equipo amarillo pueda retener a su joven talento tras su descenso a Segunda División. Por ahora, el escenario es Europa, y Alberto Moleiro quiere escribir su nombre con luz propia en un torneo donde antes brillaron otros como Thiago Alcántara, Isco, Fabián Ruiz o Dani Olmo.

Tú tienes 21 años, ¿has jugado mucho en la calle o más en la academia?

Yo sí que he jugado en la calle, la verdad. De pequeño, me pasaba casi todo el verano, que era cuando más tiempo libre tenía, jugando siempre con mis amigos en una cancha de fútbol sala, también en mi patio de mi casa, siempre con un balón. Yo siempre estaba con un balón en los pies.

Hay mucho protagonismo canario en esta convocatoria de la Selección sub-21. Estáis tú, Yeremay (RC Deportivo) y Herzog (UD Las Palmas). En la absoluta ha pasado también. ¿Qué caracteriza al futbolista canario que lo hace tan especial?

Al futbolista canario, por lo general, le gusta mucho el balón, le gusta siempre estar con el balón, jugar, atreverse y ser muy atrevido, asociarse, ser vertical… tener ese fútbol de calle que creo que nos identifica bastante. Ahora en la Sub-21, tanto Yeremay como yo solemos tener la misma idea de fútbol, nos entendemos muy bien. Juanma es un un poco el atípico, que es el central. Pero bueno, también orgulloso de que haya tantos canarios en la Selección, tanto en la absoluta como en la Sub-21 y ojalá que sean muchos más.

Cada uno a su forma, pero los futbolistas canarios parece que venís de una misma idea de juego.

Yo pienso que el jugador canario está bien visto. Todo el mundo lo ve y le gusta porque al final nos atrevemos. Nos da igual perder el balón, porque a la siguiente lo vamos a intentar otra vez, vamos a volver a encarar y volver a atrevernos. Eso, al final, es nuestra esencia y yo creo que no podemos perder eso, porque pienso cada vez más que en el fútbol se está perdiendo esa esencia de atreverse, de intentar cosas nuevas y yo creo que no podemos perderla. Por lo menos, los canarios, que venimos de una buena camada de Silva, de Valerón, de Pedri, de Kirian, de Jonathan Viera, de Pedrito... No sé, todos estos jugadores creo que tenemos una misma base y pienso que no podemos perderla.

Alberto Moleiro, durante un entrenamiento con la Selección española sub-21 RFEF

En tus primeros años de carrera se te comparaba a menudo con Pedri, quizá demasiado viendo cómo juega cada uno y lo diferentes que sois. Tú tenías 18 años entonces, ¿cómo lo gestionaste?

Al principio, sí es verdad que a lo mejor me quedó un poquito grande porque me intentaba parecer a él y yo pienso que a día de hoy tenemos otro fútbol, somos jugadores distintos. Al final, el fútbol ha hecho que esa comparación se pare de dar. Pero al principio, sí es verdad que me la tomé peor y luego fui entendiendo que yo era un jugador distinto a él. Por otro lado, también estoy muy orgulloso de que se me compare con él, que ya ha hecho una carrera y está en un nivel impresionante.

¿Para ti Pedri ha hecho una temporada de Balón de Oro?

Para mí está entre los candidatos, obviamente. Es el mejor centrocampista del mundo, tiene un nivel brutal, a mí me encanta verle jugar y disfruto mucho viéndole. Ojalá pueda estar mínimo entre los nominados.

Los dos veníais de la UD Las Palmas. Entiendo que esa forma de jugar se inculca no sólo desde el primer equipo, sino también desde las categorías inferiores.

Sí, al final desde la cantera ya te inculcan los valores del fútbol, de tener el balón, de sacarlo desde atrás jugando, de quererlo siempre y al final, salen muchos buenos jugadores.

En una entrevista de hace un año en la que tú estabas presente, Kirian (capitán de la UD Las Palmas) explicaba que esa manera de jugar era tan propia que cambiarla podía suponer incluso a descender porque es vuestra esencia desde pequeños. ¿Crees que precisamente esto es un poco lo que le ha pasado a la UD Las Palmas, sobre todo a partir de enero?

Pienso que Kirian tenía razón. Al final, nosotros no sabemos jugar a otra cosa que no sea con el balón, querer el balón y jugar con el balón. Sí es verdad que a lo mejor este año hemos podido perder un poco eso. Aún así, pienso que la segunda vuelta que hicimos no fue buena. La primera, que sí lo fue, nadie hablaba de pelotazos ni que no jugábamos a nada. Entonces, pienso que tenemos que hacer más autocrítica personal nosotros, corregir los fallos de cada uno, de todo el club en general y ver qué ha pasado la segunda vuelta, porque al final es lo que nos ha marcado el descenso.

Siento que tú, a nivel personal, agradeces más un fútbol en el que participas más. Esto ya es opinión, pero en el primer tramo de la temporada, cuando participabas más, estabas más cómodo aunque justo coincidiera con que el equipo no ganara.

Sí, obviamente que el equipo donde yo esté juegue la pelota y lo haga desde atrás y le guste jugar y atacar y ser verticales, a mí me viene de lujo. A mí, al final, ese fútbol me encanta y es donde más cómodo estoy. Sí es verdad que al final de la temporada, perdimos un poco eso y no me sentí tan cómodo. Pero bueno, pienso que ayudé al equipo en lo que pude, di mi máximo en cada partido y hasta donde nos llegó, pues nos llegó.

Por como se ha dado todo, parece que se da por hecho una despedida con Las Palmas, por las lágrimas después de la derrota contra el Rayo o el quedarte solo en el banquillo del estadio de Gran Canaria después de jugar contra el Leganés. ¿Tú cierras la puerta a seguir un año más?

Al final, las lágrimas fueron por la impotencia de no poder ayudar más al equipo, de rabia porque no salieron las cosas. Y cuando me senté solo en el banquillo, también buscaba un momento de tranquilidad y de paz, un poco de silencio para asimilar lo que había pasado y recordar todos los momentos que había vivido ahí. Yo ahora mismo no sé lo que va a pasar, estoy centrado en el Europeo y nada más que eso. No fue por una despedida ni nada de eso, simplemente por impotencia de no poder ayudar más al equipo y por el descenso, que a todos nos duele.

Justo antes de esta entrevista, Santi Denia decía que lo ideal era que todos los jugadores tuvieran su futuro resuelto antes de que inicie el Europeo. Entiendo que para ti va a ser un verano largo, pase lo que pase.

El verano pasado también fue largo, el anterior también. La verdad que he tenido unos veranos bastante movidos y lo que venga, pues vendrá. Yo ahora mismo estoy 100% en el Europeo. Agradecido por estar dentro de los 23 y pienso que sería feo hablar de otra cosa que no sea eso ahora mismo.

En enero llegó una oferta económica muy importante de Arabia Saudí. Era mucho dinero por delante, con 21 años no serías el primero que la acepta, ¿te llegó a tentar?

En ese momento, yo quería otras cosas. Quería ayudar al equipo donde estaba, que nos estábamos jugando la permanencia. Yo quería quedarme en Las Palmas, pasara lo que pasara. Al final no pudo ser la salvación, pero yo en ese momento lo que quería era quedarme en el club y nada más.

Tu primera convocatoria con la Selección sub-21 fue en septiembre de 2022 cuando tenías 18 años. Este Europeo es la culminación de un trabajo de tres años. Más allá de ganarlo, ¿cuál es tu deseo?

Sí, al final nunca he jugado en una competición como esta y estoy muy contento y con muchas ganas de poder ser parte de los 23 que vamos a jugar.

Lo primero que esperamos es pasar la primera ronda, llegar a cuartos y, a partir de ahí, empezar a enfocar el Europeo de otra manera. E individualmente, me gustaría sumar lo máximo posible, tanto dentro del campo como fuera. Todo lo que sea sumar, haciendo grupo, con buena relación entre mis compañeros, con goles, asistencias… es un buen deseo.