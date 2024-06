La alucinante cantidad de dinero que puede llevar a Nacho, del Real Madrid, a fichar en Arabia

La entrada de Nacho Fernández por Aymeric Laporte, que ya había dejado dudas sobre su estado físico, completará el primer equipo titular de España en la Eurocopa 2024, con pocas incógnitas por despejar por el seleccionador Luis de la Fuente, más allá del lateral izquierdo en el que parte con ventaja Alejandro Grimaldo y lo dos acompañantes de Rodri en el centro del campo. Nacho, pues, empieza a lo grande, mientras se piensa su futuro, cada vez más cerca de la tentación del dinero, mucho dinero de Arabia Saudí.

El problema muscular que aparta a Laporte del debut de España en la Eurocopa de Alemania quita a De la Fuente una decisión que debía adoptar. Se debatía entre mantener la pareja de centrales que era su pilar, Laporte-Le Normand, o dar entrada a Nacho en su regreso tras un año de ausencias.

Nacho será el elegido por delante de Vivian en una defensa en la que Dani Carvajal jugará en la banda derecha y Grimaldo pugna por Cucurella por la izquierda. Sin José Luis Gayá por lesión, que era el que estaba llamado a ser titular en la Eurocopa, De la Fuente examina sus dos opciones para el costado izquierdo; con más opciones para Grimaldo de empezar, tras ser pieza clave en la temporada histórica del Bayer Leverkusen.

Para Nacho es una oportunidad de oro para acabar una temporada excepcional en la que fue titular en la final de la Champions. Nacho no desaprovecha las oportunidades y habrá que ver si Laporte es capaz de volver al equipo titular de De la Fuente.

Nacho tiene que ocuparse de la selección, pero también del futuro. No ha renovado con el Real Madrid, que le ofrece otro año, pero parece cada vez más lejos de eso. Según asegura Marca, el canterano del Real Madrid se está pensando muy en serio jugar por primera vez como profesional en un equipo que no sea el del SantiagoBernabéu. El Madrid le ofrece un año y un sueldo de 5,5 millones, pero no la titularidad porque Militao, si se recupera bien, estará por delante de él. A sus 34 años Nacho sabe que le queda muy poco fútbol y quiere jugar más.

Otra opción era Estados Unidos, aunque económicamente no fuera la mejor, si que le interesaba por su futuro lejos del deporte, que es algo en lo que ya hace tiempo que Nacho está pensando.

Pero al final, parece que lo que más le convence es la oferta que llega de Arabia Saudí, del equipo de Benzema, el Al Ittihad, cuyo director deportiva es Ramón Planes, y que le ofrece dos años de contrato y una cantidad insuperable de 20 millones por año.