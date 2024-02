La asombrosa cantidad de dinero que Arabia ofrece a Alcaraz, Nadal y Djokovic por jugar allí

Arabia Saudí está haciendo movimientos significativos para convertirse en un nuevo epicentro del tenis mundial, y el "Six King Slam" es su última y más audaz apuesta. Este torneo de exhibición, que se celebrará en la ciudad de Riyadh, está programado para tener lugar en una fecha aún no oficializada, aunque todo apunta a que puede ser una semana libre en calendario en octubre.

Según The Telegraph, se escoge esa fecha porque "se trataba de sortear las normas de la ATP, ya que los jugadores del Top 30 no pueden participar en exhibiciones la misma semana que los Masters 1000 o los torneos ATP 500. La ventaja de la semana que comienza el 14 de octubre es que sólo acoge dos ATP 250, la categoría más pequeña, que no gozan de esa protección.

El "Six King Slam" contará con la participación de seis de los mejores tenistas del mundo, incluyendo a Novak Djokovic, Rafa Nadal o Carlos Alcaraz. Aunque los detalles financieros específicos del "Six King Slam" no se han revelado completamente, es evidente que Arabia Saudita está dispuesta a invertir grandes sumas para asegurar la presencia de los mejores jugadores.

Aunque sea un torneo de exhibición se habla de unas cantidades que sería de unos 5,6 millones de euros para el ganador y unos 1,4 millones de euros sólo por participar. Además de los tres ya nombrados, en este torneo de seis jugadores también estarían. Jannik Sinner, campeón del Abierto de Australia, Daniil Medvedev, campeón del Abierto de Estados Unidos en 2021, y el danés Holger Rune. El dinero es sumamente atrayente para convencer a las grandes figuras de participar en este mini campeonato

Los millones que ofrece Arabia Saudí convencen a todos

Es un paso más en la política de Arabia Saudí de limpiar su imagen a través de las nombres más importantes del deporte. Tras el sorprendente fichaje de Rahm para su competición de golf y la polémica de nombrar a Rafa Nadal su embajador de tenis, ahora Arabia Saudí quiere seguir dejando su huella, ir avanzando sin prisa, pero sin parar en el mundo del tenis, que todavía no lo ha conolizado.

Esta vez, por lo que se está viendo, lo quiere hacer con buenas prácticas, sin avasallar y de ahí ese paso con el que atrae a las estrellas e intenta no molestar muchos a circuitos tradicionales del mundo del tenis. Pero esto puede verse también como una primera avanzadilla de lo que espera si Arabia Saudi decide invertir sus ganancias de materias primas en el tenis y si las grandes estrellas están dispuestas a escuchar.