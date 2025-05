Álvaro Aguado, jugador del Espanyol, niega en juicio que cometiera agresión sexual

El futbolista del RCD Espanyol, Álvaro Aguado, ha negado este miércoles ante la jueza la agresión sexual denunciada por una trabajadora del mismo club y ha asegurado que ambos mantuvieron relaciones sexuales consentidas, según han informado fuentes judiciales a Europa Press.

Aguado ha comparecido en calidad de investigado en el Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona por la presunta agresión que habría tenido lugar durante una fiesta a la que asistieron jugadores y trabajadores del club el 23 de junio de 2024 en la discoteca Opium de Barcelona para celebrar el ascenso a primera división.

El jugador, que ha declarado durante aproximadamente una hora, ha explicado que no entiende el motivo de la denuncia y ha reconocido que ambos mantuvieron relaciones en un lavabo de la discoteca, pero que fueron consentidas.

El centrocampista sólo ha respondido a las preguntas de la Fiscalía y de la instructora, pero no las planteadas por la acusación particular, y ha explicado que tuvo conocimiento de la denuncia a través del club.

Según ha podido saber Europa Press, ni la acusación particular ni la Fiscalía han pedido medidas cautelares, pues la denunciante, que sigue trabajando en el mismo club, no ha solicitado una orden de alejamiento dado que no coincide en horarios con el presunto agresor.

Por su parte, la denunciante ratificó la denuncia hace unos días ante la instructora, que no cuestionó el motivo por el cuál tardó varios meses en presentar la denuncia contra el jugador. Este hecho podría dificultar la instrucción, dado que fuentes judiciales han indicado que no ha sido posible recuperar las imágenes captadas por las cámaras de seguridad de la discoteca por haber pasado mas de un mes desde el momento de los hechos. Está previsto que declaren como testigos otros trabajadores del club que asistieron a la fiesta.