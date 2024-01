El aplastante mensaje de Mina Bonino, la mujer de Valverde, contra un ex de Vox que la insultó

En el mundo del entretenimiento, no es raro que las figuras públicas se vean envueltas en controversias en las redes sociales. Recientemente, la periodista argentina Mina Bonino, pareja del futbolista Real Madrid, Fed Valverde, se encontró en el centro de una polémica tras un intercambio en Twitter sobre la película "La sociedad de la nieve", que ha causado un gran impacto desde su lanzamiento en Netflix.

Mina Bonino respondió con ironía a un comentario de un usuario que lamentaba la falta de representación vegana en la película, señalando que todos los supervivientes eran hombres, lo que podría interpretarse como un mensaje machista. "A mi lo que me parece más increíble es el machismo de la película. Fíjate que todos los que viven son hombres. Sin duda nos quiere dar a entender que para ser fuerte hay que ser hombres", decía.

Sin embargo, su comentario fue malinterpretado por muchos, lo que la llevó a aclarar que su "análisis" era una respuesta irónica a un tuit igualmente irónico

La confusión y las críticas que siguieron a su comentario inicial llevaron a Bonino a expresar su sorpresa y frustración por el nivel de agresividad y malinterpretación de sus palabras en las redes sociales. A pesar de su intento de aclarar la situación, la periodista continuó recibiendo respuestas agresivas y malintencionadas, lo que refleja la dificultad de comunicar el tono, especialmente el humor irónico, en plataformas digitales. Y denunciar, además el machismo: "Parecería ilógico tener que aclarar que mi ‘análisis’ a la película era una respuesta irónica a un tweet que también era irónico. En mi mente jamás podría pensar que alguien lo dijese en serio, pero evidentemente, el ser ‘la mujer de’ anula que seas una persona inteligente", escribía. "Más allá de que yo siempre responda de forma irónica y la gente no tenga porqué saberlo, nunca me va a dejar de sorprender el nivel de agresividad, de frustración y de maldad que puede tener una persona sin conocer a la otra y la impunidad que manejan queriendo siempre anularte", continuaba

Pero lo que no ha aguantado es que Bertrand Ndongo, que perteneció a Vox, la insultase: "Hay que ser estúpida", escribió en las redes.

Y ella no se ha cortado al contestarle: "Che de verdad ya me están pudriendo. Tan cortos de mente pueden ser de no entender una ironía hermano. Y eso que en mi biografía en ese momento tenía puesto ‘todo es irónico ya no publico cosas de verdad’. Y me dicen estupida a mi bo, si viven con lo justo pa no cagsrse encima".

"La sociedad de la nieve", dirigida por J. A. Bayona, es una adaptación de la historia real del accidente aéreo de 1972 en los Andes y ha sido elogiada por su enfoque sensorial y humano en la narrativa de supervivencia. La película ha recibido reconocimiento por su calidad actoral y su narrativa, y ha sido seleccionada para los Oscar.

Este incidente con Mina Bonino destaca la complejidad de la comunicación en la era digital y cómo las figuras públicas deben navegar entre la expresión personal y la interpretación pública de sus palabras. En el caso de Bonino, su intención era participar en una conversación con humor e ironía, pero la reacción de algunos usuarios de Twitter demostró lo fácil que es malinterpretar el tono en las redes sociales.