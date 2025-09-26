Arabia Saudí quiere un nuevo club en la Premier: Turki Alalshikh, el magnate detrás del boom deportivo saudí, prepara su desembarco en Inglaterra

Turki Alalshikh, presidente de la Autoridad General de Entretenimiento de Arabia Saudí y figura clave en la expansión deportiva del reino, ha desmentido públicamente los rumores sobre la compra del Bristol City. Sin embargo, su negativa no ha logrado apagar las especulaciones sobre su interés en adquirir un club británico, especialmente en el sur de Inglaterra.

El empresario saudí, conocido por haber transformado el Pyramids FC en Egipto y la UD Almería en España, mantiene viva la expectativa sobre su próximo movimiento. Con un patrimonio estimado en 2.800 millones de dólares, Alalshikh tiene el músculo financiero para revolucionar cualquier equipo de la Championship.

Según declaraciones de Simon Jordan, ex presidente del Crystal Palace, los clubes Millwall y Southampton figuran como posibles objetivos. Millwall destaca por su afición apasionada y perfil combativo, mientras Southampton ofrece una infraestructura moderna y una rica tradición futbolística.

La trayectoria internacional de Alalshikh incluye la organización de grandes eventos de boxeo en Arabia Saudí, como el reciente combate entre Tyson Fury y Oleksandr Usyk, consolidándolo como uno de los arquitectos del nuevo poder deportivo saudí. Su desembarco en el fútbol inglés sería un paso más en la estrategia de expansión global impulsada por el proyecto Vision 2030.