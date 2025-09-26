Tragedia en el fútbol inglés: muere a los 21 años un exjugador del Arsenal, tras una lesión cerebral en pleno partido

El fútbol inglés está de luto tras la muerte de Billy Vigar, joven delantero de 21 años que perdió la vida como consecuencia de una lesión cerebral devastadora sufrida durante un encuentro de la Isthmian League Premier Division entre Chichester City y Wingate & Finchley.

El accidente ocurrió en pleno partido, cuando Vigar recibió un impacto crítico que requirió atención médica inmediata. Fue trasladado al hospital y puesto en coma inducido, en un intento desesperado por preservar su vida. Lamentablemente, no logró recuperarse.

El Arsenal, club que lo formó desde los 14 años, emitió un comunicado profundamente emotivo en el que destacó su “significant talent” y su “pasión inquebrantable por el fútbol”. Vigar era considerado una promesa con gran proyección, tanto dentro como fuera del campo.

Su trayectoria incluyó pasos por Derby County, Eastbourne Borough, Hastings United y finalmente Chichester City, donde también se desempeñaba como entrenador juvenil, desarrollando un programa de apoyo para jóvenes deportistas que atravesaban lesiones o dificultades.

La familia del jugador compartió un mensaje conmovedor, subrayando que Billy falleció haciendo lo que amaba. La comunidad futbolística ha expresado su profundo pesar, y múltiples clubes han rendido homenaje a su memoria.

El partido fue suspendido a los 13 minutos, dejando en evidencia la fragilidad y los riesgos que pueden surgir incluso en el deporte más apasionado.