Arda Güler, para cambiar el Clásico Real Madrid-Barcelona

Contra la Juventus, Xabi Alonso decidió quitar a Güler con el partido sin decidir. Fue la primera vez que el joven centrocampista se fue del campo con el público entregado. Puede ser que el Bernabéu le mostrara su entusiasmo en los primeros días, con Ancelotti, cuando llegó y todo eran promesas. Pero fue el pasado miércoles cuando la admiración del público madridista se produjo por lo que hizo en el campo, no por lo que se esperaba que hiciese. Fue un reconocimiento unánime y atronador, al nivel de la importancia que le está dando Xabi Alonso en este comienzo de temporada. Cuando se marchó Güler, ya en la banda, se abrazó con el entrenador y fue saludando uno a uno a todos los miembros del banquillo. Al fondo, estaban sentados dos policías, que cuidan de que el público no moleste a los jugadores. Güler chocó la mano con el primero y esperó al segundo, que también le chocó, aunque no pudo esconder su extrañeza.

Sexto jugador en minutos

Ese gesto resume el momento de Arda Güler, ya es alguien en el Real Madrid: por lo que produce en el campo, por cómo interpreta los partidos, por cómo hila el juego del equipo cuando la pelota pasa por sus botas y por cómo lee mejor que el resto lo que hace Mbappé. Ha pasado de ser una promesa que no convencía a Ancelotti y que no encontraba su sitio ni en el campo ni fuera, según dejó caer el entrenador italiano, a convertirse en el sexto jugador con más minutos esta temporada, tras acabar el decimoquinto el curso anterior.

Xabi Alonso le ha confiado un papel que es el reservado para los futbolistas con más jerarquía: el mando del equipo desde el centro del campo. «Me siento muy importante. Le doy las gracias a Xabi, que confía en mí. Me pide que controle el tiempo, que sea creativo. Puedo hacer las dos funciones, si quiere que marque o asista puedo ser el 10, pero de 8 también me siento bien», decía Güler tras su gran partido contra la Juve. Xabi Alonso le ha probado en varias zonas, pero la posición que más sentido le da al equipo es junto a Tchouaméni, donde Arda puede ejercer de eje y a la vez dejarse llevar por su instinto. Contra la Juve robó diez balones, dato que describe su implicación y recorrido. «Arda está en el proceso de mejorar todo. Tiene 20 años. Con su edad y su calidad, debemos acompañarle. Tiene que mejorar en la decisión, en la presión, pero tiene muchas cosas buenas. Le da mucho sentido a nuestro juego», explica Xabi, el modelo de centrocampista, el mejor maestro que pueda tener Arda.

Orden al equipo

Su presencia ahí, además, ordena, o debería ordenar, el resto. Bellingham, por ejemplo, puede moverse en zonas más decisivas y evitar el desgaste de bajar a construir. Con Güler, el inglés debería sentirse menos obligado a abarcar todo el campo y centrarse en hacer daño cerca del área. Esa pequeña reconfiguración táctica podría empujar a Valverde al extremo derecho, si Dani Carvajal llega a tiempo para ser titular en el Clásico. Un movimiento ya probado otras veces y que potencia al equipo en el medio del campo, donde fue perdiendo los Clásicos el curso pasado.

El partido de mañana es, como siempre, algo más que un partido de LaLiga pero, a diferencia de lo habitual, también es algo más que un Clásico para el Real Madrid. El curso pasado cuatro derrotas y en todas, se llevó por lo menos tres goles. Hay un aire de revancha, multiplicado ahora por las palabras de Lamine Yamal. Güler participó en dos de los cuatro duelos. Sólo fue titular en uno, el último, en el Camp Nou, que acabó 4-3. Fue sustituido en el descanso. En la final de la Copa del Rey, entró en el minuto 55, cuando el Real Madrid empezó a mejorar. No tuvo minutos ni en el duelo de LaLiga en el Santiago Bernabéu ni en la Supercopa. Era, entonces, un actor secundario. Hoy es otra cosa. Ahora es , o tiene que ser, la brújula del equipo.

Fijo en el medio

Si Tchouameni es fijo, la otra posición podía ser para Camavinga, para Dani Ceballos, que parece que ya está listo, o para Fede Valverde, que es el que más ha jugado en esa zona junto al francés. Si embargo, por primera vez en la temporada no hay debate. «Estoy muy contento con su progresión, pero queremos todavía más. Quiere buscar el pase, tirar la falta, hacer el tiro… Wirtz en el Bayer Leverkusen era así. Es joven, pero es un gran jugador, está en el proceso, pero a gran nivel», decía Xabi Alonso sobre Güler.

El técnico va acabando el dibujo, deshaciendo dudas. Arda, de mediocentro, ya es una certeza.