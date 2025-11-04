Así es el nuevo rol de Bellingham en el Real Madrid de Xabi Alonso

Públicamente, Tuchel, seleccionador inglés, y Jude Bellingham tienen una relación con altibajos. La operación del inglés en este principio de temporada le ha mantenido lejos del Real Madrid y de la selección y solo, ahora, por fin, parece que está de vuelta de verdad, sin problemas en el hombro y con la posición clara en el campo. Hoy vuelve a Inglaterra, donde con la selección no ha conseguido el brillo que sí tuvo en su primer año con el Real Madrid y en los últimos encuentros de este curso. No es un partido más, porque es el momento para que Tuchel disipe todas las dudas, el momento de demostrarle que el futbolista mermado físicamente ha quedado atrás.

Bellingham, sin miedo

Según se ha visto en los últimos partidos, es un Jude Bellingham que ha vuelto a jugar sin miedo, liberado y con esa energía tan característica que desplegó desde el primer día que se puso la camiseta del Real Madrid. El debutante que asombró al Bernabéu con goles, con mucho espacio en el campo y con una habilidad que no parecía por su envergadura. Pero tras su deslumbrante primer año llegó el bajón en el segundo, acorde con el del equipo. Ahora, sin embargo, vuelve a pedir la pelota, a ofrecerse entre líneas y a marcar. «Trabajamos para que le llegue el balón ahí», asegura Xabi Alonso, que en casi todas las respuestas acerca de cómo hacer jugar bien al equipo siempre contesta que la clave es que la pelota llegue bien a los sitios adecuados.

No es casualidad que, contra el Valencia, fuera el jugador del Real Madrid que más pases completó en campo rival, por delante incluso de Álvaro Carreras, el sorprendente futbolista que tanto influye en el juego ofensivo.

Jude, en el centro de todo

El dibujo que sale de los pases del Real Madrid en el último encuentro de LaLiga define mucho lo que quiere Xabi Alonso. Es un equipo que ataca por los lados, donde Valverde y Carreras tienen un papel básico. Después, o bien buscan al futbolista que tienen delante: Mastantuono o Vinicius, o bien, ambos, buscan a Bellingham. Y él a ellos. Jude encontró a Valverde en 18 ocasiones, más que a ningún otro compañero, pese a que no están, a priori, cerca. Mientras, Carreras, que dio 20 pases a Vini, terminó con 14 a Jude, el segundo futbolista que más buscó. Es decir, si no se puede por fuera, se busca por dentro y si no se puede por dentro, se busca por fuera. Y en ese plan, Jude Bellingham es la clave.

El partido del sábado contra el Valencia definió muchas cosas para el Real Madrid: la paz entre Vinicius y Xabi Alonso, la demostración de que la victoria en el Clásico no fue casual o solo un asunto de garra y la confirmación de que Xabi Alonso tenía razón: con Jude Bellingham bien, el equipo juega mejor. «Sabíamos que antes del último parón de selecciones necesitaba tiempo y minutos para ponerse en marcha», dijo Xabi tras la victoria del Real Madrid en el Clásico. «Ha ido mejor de lo que esperábamos tras el último parón. Jude es de sensaciones, de transmitir y de enganchar. Por eso ha hecho muy buenos partidos», continuaba el técnico sobre el jugador inglés.

Ya dejó clara su fe en el futbolista cuando le puso de titular en el Metropolitano y, sin embargo, no en el choque siguiente. En esa única derrota del Real Madrid a Jude se le vio incómodo y sin ritmo. Xabi Alonso fue criticado por darle entrada tan pronto y no esperar un poco más, pero es que le quería cuanto antes y le quería bien. «Estoy fuerte y positivo, probablemente en mi mejor estado físico desde hace tiempo», dijo Bellingham semanas después, antes del Clásico.

Contra el Barcelona arrancó en la derecha, luego se movió al centro, para que Camavinga ocupase la banda y él tuviese más libertad para, por ejemplo, dar el pase de gol a Mbappé. Y ante el Valencia se le vio caer a la izquierda, que es donde se mueve mejor y con más naturalidad. Ese dinamismo es una bendición, casi siempre, aunque a veces juega en su contra. Quiere estar en demasiados sitios, ocupar demasiado campo y termina diluyéndose, agotado.

Regreso a Inglaterra

El regreso a Inglaterra sigue siendo especial para Jude. Ayer, Xabi Alonso habló de contener las emociones en su regreso a un campo que marcó definitivamente su carrera. Más profundo es ese sentimiento para Alexander-Arnold, canterano del Liverpool y que, según Xabi Alonso, ya está listo para jugar sin problemas. Bellingham no tiene ese lazo sentimental con Anfield, pero sí que necesita demostrar ante la afición inglesa y ante el seleccionador que es un futbolista diferencial y que puede ser el líder del equipo.