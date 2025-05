Así ve Sergio Scariolo la final de la Champions: «El Inter es un equipo que rinde muy cerca del máximo de sus posibilidades"

Sergio Scariolo aparcará este fin de semana el baloncesto por unas horas. Su Inter busca la cuarta Copa de Europa en Múnich ante el PSG. Y allí estará un «interista desde que tengo uso de razón», cuenta con una afonía imposible de disimular «por los aires acondicionados de Riga y Abu Dabi». «Nací así, no sé por qué soy interista. Es difícil de recordar. Supongo que será porque mi tío preferido lo era y eso puede haber influido, pero si tuviera que poner la mano en el fuego honestamente no lo sé, no sé el motivo. La única razón real que se me ocurre es esa», apunta. De las dos primeras Copas de Europa del Inter –en 1964 y 1965– no recuerda nada. «Tenía tres y cuatro años. Mi primer recuerdo es la Liga del 67 que perdimos en la última jornada y la final de la Copa de Europa de ese año que perdimos con el Celtic de Glasgow», cuenta. El primer partido que presenció en directo el pequeño Sergio fue «en Brescia, en mi ciudad. Ganó el Inter 3-0 y recuerdo que iba con mi primo que era socio del Brescia. Tenía abono de temporada y era en la tribuna. Jair marcó un gol, pero no recuerdo bien de quién fueron los otros dos».

Para el seleccionador, el héroe de aquel Inter campeón era «Mazzola, de Mazzola hubiera querido su camiseta, aunque con Luis Suárez, cuando yo estaba entrenando en Madrid, en Barajas, ha sido la única vez en mi vida que tuve el instinto de pedirle un autógrafo a alguien. Entonces no había selfies y demás. Lo vi de lejos, pero luego por vergüenza no lo hice».

Uno de sus grandes recuerdos fue la final de 2010 en la que el Inter de Mourinho se impuso 2-0 ante el Bayern en el Bernabéu. «Estaba en Moscú entrenando al Khimki. Recuerdo que entrené por la mañana y con permiso del club cogí un avión Moscú-París y luego otro París-Madrid. Vi el partido en el Bernabéu colaborando con Radio Marca y al día siguiente jugábamos el primer partido de la semifinal contra Lokomotiv Kuban. Después del partido un amigo en scooter me sacó de la zona donde no podían circular coches. Me esperaba un coche que me llevó al aeropuerto y cogí un vuelo a las doce de la noche. Llegué a las seis de la mañana, dormí tres horas, llegué al entrenamiento a las once, una buena siesta y luego el partido lo ganamos», recuerda.

Y en Múnich confía en que pueda llegar la cuarta Copa de Europa. «El Inter es un equipo muy cohesionado, muy bien entrenado, con un buen mix entre experiencia y energía. Tiene dos buenos delanteros y una defensa bastante sólida. Es un equipo que sin tener ninguna superestrella, porque realmente no la tiene, no hay un Mbappé o un Lamine Yamal, no tiene muchos puntos débiles. Hay buenos carrileros, buenos centrales, tiene a Çalhanoglu, Mkhitaryan, Barella... son tres muy buenos centrocampistas, pero es un equipo muy corto porque si quitas a dos o tres suplentes el resto baja mucho. Cuando pueden jugar los 11, 12 o 13 principales no sólo suele ganar, es que además juega bien el fútbol».

Y continúa: «Se trata de un equipo con un presupuesto para la élite relativamente bajo, pero está muy bien construido, muy bien entrenado y rinde muy cerca del máximo de sus posibilidades. Hay que pensar que han vendido cada año como mínimo al mejor jugador o el que ha hecho la mejor temporada: Perisic, Onana, Hakimi, Lukaku... y eso ha hecho caja para luego fichar un número alto de jugadores».

Scariolo viajará solo desde España y ha quedado en Múnich con un grupo de amigos orgullosos de la trayectoria estos años del club. «El propietario chino que estuvo fue respetuoso con la historia del club, supo encajar muy bien y dejó mucha autonomía a Marotta, que era mánager y ahora es presidente con el nuevo fondo propietario estadounidense». Para el seleccionador la figura de Marotta es clave: «Es decisivo. No sólo ha sido importante por traer buenos jugadores con coste bajo, es que ha traído lo bueno de la Juve, que era donde estaba antes: la disciplina, el rigor, la mentalidad ganadora, el respeto de los roles... Es la pieza más importante por encima del entrenador que aún así es muy importante también. Luego está Zanetti que es referencial porque representa la continuidad con el pasado, con “la grande Inter”, con las tradiciones. Él representa los valores mejores de un buen deportista y lo sigue haciendo sin estar en la cancha. Es un referente para los jugadores y ha sido importante para traer a alguien como Lautaro». Para Scariolo «tanto Lautaro como Çalhanoglu son muy importantes, pero al no tener superestrellas no dependes al cien por cien de nadie. En un ranking de jugadores más valiosos ellos dos estarían muy arriba». Sin la camiseta de Mazzola, «pero con algo ‘‘nero’’ y ‘‘azzurro’’, más por identificación que por superstición», Scariolo será un interista más.