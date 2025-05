La confesión de Lautaro tras eliminar al Barça: "Lloré mucho... mi madre no quería que jugara"

El FC Barcelona ha caído este martes ante el Inter de Milán (4-3) en el partido de vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones, en un partido loco como el de la ida y con un guión muy parecido que llevó la eliminatoria a la prórroga, en la que un Inter más fuerte físicamente y ayudado por el Giuseppe Meazza ahogó a un Barça que no pudo remar contra tantas adversidades.

Más Noticias FC Barcelona Los mejores memes de la semifinal entre Inter de Milán y Barça

Pero nada de la victoria del Inter se puede entender sin la soberbia actuación de Yann Sommer bajo palos y la presencia en el campo de Lautaro Martínez. El argentino será recordado como uno de los héroes de la clasificación de los nerazurri para la final de la Champions.

Que jugara fue casi un milagro y así los reconoció tras el partido. El delantero del Inter de Milán, admitió haber forzado "al 100%" tras su lesión porque "no estaba para jugar" este martes frente al FC Barcelona en la vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones, saldada con triunfo por 4-3 de los milaneses en la prórroga y con su billete para disputar la final. "La verdad que sí, muy feliz. Muy contento, satisfecho por el trabajo que hicimos, por la serie que hicimos y feliz y orgulloso de mis compañeros, de toda esta gente que nos vino a acompañar. La verdad, muy feliz, muy contento", repitió Lautaro en sus declaraciones a Movistar Plus+ después del encuentro en el Estadio Giuseppe Meazza.

Lautaro marcó un gol, provocó un penalti y todo con una sola pierna y tras un calvario que él mismo se ha encargado de relatar.

"No podía levantar la pierna"

"Estuve un poco en apuros: ni siquiera podía levantar la pierna. Los dos primeros días después de la lesión en Barcelona los pasé en casa llorando. Hice dos sesiones durante toda la semana e intenté recuperarme. Un vendaje bien apretado y directo al campo. Así soy yo", afirmó.

"En partidos como este hay que estar ahí. Lloré con mi mujer y mis hijos en casa, pero le prometí que estaría allí. Mi madre también estaba preocupada, me llamó toda la mañana, pero no le contesté porque está sufriendo mucho. No quería que jugara".

Lautaro confiesa que no está bien pero que trabajará en su recuperación para llegar al máximo nivel a la final.

"No estoy bien, pero trabajaremos para recuperarme. Tengo muchas cosas dentro ahora mismo: hay mucha presión, muchas reflexiones, pero el Inter lleva años subiendo de nivel. Debemos estar orgullosos: este equipo no se rinde, este estadio es increíble. Queríamos la Champions desde el primer día. De hecho, desde el día de la final perdida en Estambul. Disfrutemos de esta final", concluyó.