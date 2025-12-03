Athletic - Real Madrid: horario y dónde ver hoy por TV y online el partido de LaLiga EA Sports

La jornada 19 de LaLiga EA Sports 2025-26 se adelanta con un partido de altísimo nivel en San Mamés. Athletic Club y Real Madrid se enfrentan hoy, miércoles 3 de diciembre, en un duelo marcado por la necesidad y por el contexto: ambos equipos compartirán escenario también en la próxima Supercopa de España, razón por la que este choque liguero se ha movido de fecha.

Los bilbaínos llegan con la moral reforzada tras imponerse 0-2 al Levante en el Ciutat de València, una victoria que les ha permitido colocarse octavos con 20 puntos y acercarse a la zona europea. Enfrente, un Real Madrid en plena mini-crisis de resultados, que ha perdido el liderato después de encadenar tres empates seguidos ante Rayo, Elche y Girona, y que aterriza en uno de los campos más exigentes del campeonato obligado a reaccionar.

El Athletic, reforzado y con la enfermería llena

El Athletic llega al duelo habiendo roto una mala racha lejos de casa con el 0-2 de Valencia, decidido ahora a hacerse fuerte ante su afición. Los goles de Robert Navarro y Nico Williams ante el conjunto granota han devuelto confianza al equipo de Ernesto Valverde, que afronta una semana de hierro: recibe al Real Madrid y, en apenas unos días, se medirá también a Atlético de Madrid y PSG.

El gran problema para Valverde está en las bajas. No podrá contar con Iñaki Williams ni Robert Navarro, ambos lesionados, además de los lesionados de larga duración Beñat Prados, Unai Egiluz y Maroan Sannadi. A ellos se suma la ausencia por sanción de Oihan Sancet y las dudas alrededor del estado físico de Yuri Berchiche. La buena noticia es la recuperación de Aymeric Laporte, superada la gastroenteritis que le dejó fuera ante el Levante, y el regreso de Iñigo Ruiz de Galarreta tras cumplir sanción.

Un Real Madrid obligado a romper su mala racha

El Real Madrid se presenta en Bilbao en plena fase delicada de la temporada. Después de un arranque casi perfecto, los blancos han encadenado tres empates consecutivos que les han costado el liderato y han reducido a nada la ventaja de cinco puntos que llegaron a tener sobre el Barcelona. Hoy afrontan un examen de máxima exigencia en San Mamés para no seguir perdiendo terreno en la pelea por el título.

El equipo de Xabi Alonso suma 33 puntos y se mantiene segundo en la tabla, pero las sensaciones han caído en las últimas semanas. En medio del ruido, Kylian Mbappé se mantiene como gran argumento ofensivo del Real Madrid. El francés llega al choque como máximo goleador de LaLiga EA Sports con 14 tantos, líder del Pichichi por delante de Lewandowski y Muriqi. Junto a él, Vinícius Júnior también atraviesa un buen momento, llamado a complementar la pegada del galo.

En el capítulo de ausencias, el técnico tolosarra no podrá contar con Dani Carvajal ni con los centrales David Alaba y Dean Huijsen por lesión, del mismo modo que con Ferland Mendy, baja de última hora. La zaga apunta de nuevo a estar formada por Antonio Rüdiger y Éder Militao. También está de vuelta Franco Mastantuono, mientras que Raúl Asencio, ausente ante el Girona por gastroenteritis, ha entrado finalmente en la lista.

¿A qué hora se juega hoy el Athletic - Real Madrid de LaLiga EA Sports?

El partido correspondiente a la jornada 19 entre Athletic y Real Madrid se disputará en San Mamés este miércoles 2 de diciembre a las 19:00 horas (hora peninsular española). El partido será arbitrado por el colegiado Jesús Gil Manzano.

¿Dónde ver online y TV en directo el Athletic - Real Madrid?

El Athletic - Real Madrid de LaLiga EA Sports se podrá ver hoy en directo en televisión en España a través de DAZN, en sus canales DAZN LaLiga (dial 55 de Movistar Plus+ y 113 de Orange TV) y DAZN LaLiga 2 (dial 58 de Movistar Plus+ y 114 de Orange TV). Además, el encuentro también estará disponible en el canal LaLiga TV Bar, destinado a locales de hostelería con licencia para emitir fútbol. Además, se podrá seguir toda la cobertura del encuentro incluyendo previa, alineaciones, narración en directo y las declaraciones posteriores más destacadas en LA RAZÓN.