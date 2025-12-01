Los funcionarios recibirán una 'paga extra' en diciembre: casi 1.000 euros por la subida de salarios aprobada por el Gobierno

Buenas noticias para los funcionarios públicos de este país. Tras varios meses de negociaciones entre el Ministerio de Función Pública y los sindicatos, el Gobierno ha acordado una subida salarial para estos trabajadores comprendida entre 2025 y 2028.

El incremento de la retribución será del 11,4% entre todos los años acordados, y comenzará a partir de este mismo 2025. Es por ello que los funcionarios van a comenzar a percibir esta mejora antes de que concluya el año.

En este caso, los beneficiarios recibirán una especie de 'paga extra' que será muy bien recibida con la Navidad a la vuelta de la esquina.

Los funcionarios recibirán casi 1.000 euros

Tras el acuerdo cerrado entre el Gobierno y los sindicatos CSIF y UGT, los trabajadores del Estado recibirán varios incrementos de salario en 2025,2026,2027 y 2028. Por ello, para este primer año del acuerdo la subida salarial será del 2,5%, y tendrá carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2025.

De esta forma, antes de que acabe el año los funcionarios recibirán un fuerte ingreso en sus cuentas, ya que a la mensualidad del mes de diciembre (a la que se le aplica el 2,5% de subida) se le añaden las cantidades pendientes desde enero a noviembre de este año.

¿Cuánto recibirá cada funcionario?

El incremento se hace sobre el sueldo del funcionario a 31 de diciembre de 2024 y se aplica en un total de 14 mensualidades, las 12 ordinarias y las dos pagas extraordinarias de los trabajadores públicos. Tomando como referencia el dato de la Encuesta de Población Activa del Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2024 el sueldo medio de un trabajador público asalariado fue de 38.787 euros brutos anuales.

Así, el impacto de la subida para un sueldo medio de la Administración sería de 69,25 euros brutos mensuales de subida, aplicando ese 2,5% a una mensualidad de 2.770 euros. La subida total para 2025 sería, por lo tanto, de 969 euros anuales.

"El Gobierno se ha comprometido a poner en marcha las medidas oportunas para poder hacer efectivo en diciembre el abono del incremento correspondiente a 2025. La Administración del Estado abonará antes de que termine el año los atrasos correspondientes a ese 2,5% de subida", confirmaba el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública en una nota de prensa.

¿Cuándo se aplicarán el resto de subidas?

Tras la subida de 2025 que será del 2,5% con efectos retroactivos desde el 1 de enero, llegarán las esperadas de los siguientes años. Para 2026, el incremento será del 1,5%, al que se sumará un 0,5% adicional en caso de que el IPC sea igual o superior al 1,5%, un extra que se pagaría el primer trimestre de 2027 con efectos retroactivos.

Ya en 2027, las retribuciones aumentarán un 4,5%, mientras que en 2028 el alza será del 2%. El efecto arrastre, al revalorizarse los salarios sobre la revalorización anterior, permitirá alcanzar una subida de hasta el 11,4%.

Otros beneficios del acuerdo

Además de las retribuciones, el acuerdo entre Función Pública, UGT y CSIF incluye otras mejoras. Entre ellas destaca desbloquear la jornada de 35 horas y la regulación del teletrabajo en la Administración General del Estado.

A ello se suma la eliminación de la tasa de reposición, lo que permitirá reforzar plantillas y reducir la temporalidad en los servicios más necesitados. Asimismo, el Gobierno también se compromete a acortar los plazos de los procesos selectivos a un año, garantizar la promoción interna y la movilidad, y actualizar la clasificación de puestos de trabajo para adaptarla a las funciones reales de los empleados, considerando su experiencia y formación.

Por su parte, en 2026 se revisarán y elevarán los complementos de residencia e insularidad y las indemnizaciones por razón de servicio, eliminando desigualdades territoriales. Se reforzarán las plantillas de atención al público con ajustes retributivos, se actualizarán permisos y medidas de conciliación, y se impulsarán políticas de igualdad, prevención del acoso y lucha contra la violencia de género. También se mejorará la salud laboral mediante apoyo psicológico y protección frente a agresiones, se revisarán las retribuciones del Personal Laboral del Exterior y se estudiarán mejoras en jubilación.

Por último, el Ejecutivo se compromete a mejorar la calidad sanitaria del Mutualismo Administrativo (Muface, Mugeju e Isfas), en respuesta a las demandas históricas de los empleados públicos.