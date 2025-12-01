Daniel Lacalle, economista: "En España hay ocho regiones donde hay más perceptores de paro que parados oficiales"

La reciente confirmación de que España lidera la pobreza infantil en la Unión Europea con un 29,2% de menores afectados, muy por encima de la media comunitaria del 19,3%, pone en evidencia una situación que contrasta de forma radical con los mensajes recurrentes de que España atraviesa uno de sus mejores momentos. Esta realidad demuestra que, pese a indicadores macroeconómicos favorables o discursos optimistas sobre crecimiento y recuperación, una parte sustancial de los ciudadanos viven en condiciones de precariedad alarmantes y lo que se presenta como estabilidad esconde desigualdades profundas.

El desequilibrio entre discurso oficial y experiencia cotidiana se evidencia en las familias con hijos, donde muchas deben afrontar ingresos insuficientes empleos temporales o mal remunerados y una vivienda cara o inaccesible. En un país con renta per cápita relativamente elevada, la tasa de pobreza infantil resulta descorazonadora, lo que revela fallos estructurales en el diseño del sistema de prestaciones sociales en la vivienda asequible y en las oportunidades laborales. Los datos indican que las ayudas estatales apenas reducen la pobreza infantil en uno o dos puntos porcentuales, mientras que en otros países europeos las transferencias logran amortiguar entre cuatro y ocho puntos.

Por ende, este contraste refuerza la urgencia de cuestionar el mantra de mejora continua que repiten muchos dirigentes. Hablar de progreso sin atender la situación de los más vulnerables, especialmente los menores, supone invisibilizar un problema estructural que compromete el futuro. El debate público debería girar hacia políticas reales de protección social ampliación del parque de vivienda asequible empleo de calidad y medidas concretas contra la desigualdad no hacia una narrativa complaciente con quien ya está bien situado. Este descontento ha sido expuesto por diversos expertos, como Daniel Lacalle.

Daniel Lacalle analiza la situación estructural de España

Daniel Lacalle, economista referencia del sector que ha adquirido una gran relevancia en redes sociales, acumulando millones de visualizaciones en sus publicaciones, expone la paradoja que supone el ascenso de la macroeconomía y el descenso de la calidad de vida. "Tirando del mayor estímulo fiscal y monetario de la historia, por supuesto que sube el PIB. Cuando lo dopas con aumento de inmigración y con gasto público y los fondos europeos, obviamente el PIB sube", comienza explicando el profesional. A raíz de esta declaración, el experto comienza ha enumerar los diversos problemas que evidencian la situación actual.

Por un lado, asegura que el paro efectivo que estaba en 3,4 millones de personas en los registros previos a la pandemia sigue en la misma cifra en el presente. Asimismo, en palabras de Lacalle, el déficit estructural no solamente no se ha reducido sino que ha aumentado en datos de la OCDE, disparando los desequilibrios. "Y encima te intentan vender con esos datos atroces la mayor tasa de paro de toda la OCDE, la mayor tasa de pobreza y de exclusión de la población infantil solamente aumentada por otro país de la Unión Europea", agrega.

¿Por qué aumenta la precariedad laboral en España?

El economista comienza a enunciar otros problemas que actualmente inciden en el sistema económico español: "Empeoramiento generalizado en carencia material severa. Empeoramiento generalizado en lo que es la verdadera precariedad. Porque claro, la tasa de temporalidad real no se ha reducido". De esta manera, se ha producido un cambio considerable en la forma de percibir y contratar a los españoles. "¿Qué es lo que pasa? Que le han cambiado el nombre a los contratos de obra y servicio y estacionales y ahora los llaman fijos discontinuos y esconden más de 700.000 fijos discontinuos inactivos que no aparecen en las cifras de paro", explica.

Al mismo tiempo, las estadísticas a menudo generan desconcierto, como la que expone en su publicación: "Pero hay más de ocho regiones en España donde hay más personas percibiendo subsidio de paro que parados oficiales. Esa es la realidad de España. Maquillaje y de expolio", sentencia. El economista, declarado abiertamente de derechas, es uno de los principales detractores del gobierno actual y termina su denuncia con la siguiente afirmación. "Y luego le echarán la culpa de los recortes al que venga detrás a solucionar el agujero fiscal que ha creado este gobierno", concluye su critica.