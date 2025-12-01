¿Cuántas horas al día debería tener la calefacción encendida para no pasar frío pero sin incrementar la factura?

Cuando bajan las temperaturas y queremos mantener nuestras casas calientes para no pasar frío, surgen muchas dudas y, sobre todo, el miedo a cómo será la próxima factura de la luz. Hay quienes desconectan la calefacción de vez en cuando para que no esté tanto rato encendida, quienes optan directamente por no ponerla a pesar del frío, y quienes la mantienen funcionando casi todo el día. Cada familia busca su propia fórmula para estar caliente pero sobre todo para ahorrar.

Profesionales del sector han dado una respuesta clara sobre cuántas horas al día deberíamos tener la calefacción encendida para lograr el equilibrio perfecto entre calidez y eficiencia. Y la conclusión es clara.

¿Cuántas horas al día debe estar encendida la calefacción?

La reciente ola de frío ha dejado claro que este invierno promete temperaturas que nos obligarán a ir directos al termostato. Pero ¿cuánto tiempo debería funcionar la calefacción para mantener el hogar confortable sin que se disparen los gastos?

Aunque no hay una regla universal, observar lo que hacen otros hogares puede servir de referencia.

Según Nicholas Auckland, experto en calefacción y energía de Trade Radiators, “en la mayoría de los hogares en los que las personas trabajan fuera, la calefacción suele encenderse 2 o 3 horas por la mañana y hasta 5 horas por la noche. Esto supone un máximo de unas 8 horas diarias.”

Factores que influyen en cuánto tiempo necesitas la calefacción

El tiempo ideal no es una cifra mágica, sino el resultado de varios factores que afectan a la eficiencia térmica de tu casa:

Aislamiento del hogar: si la vivienda está bien aislada, el calor se mantiene durante horas incluso después de apagar la caldera. Si el aislamiento es deficiente, el calor se escapará rápido y necesitarás más tiempo de calefacción.

si la vivienda está bien aislada, el calor se mantiene durante horas incluso después de apagar la caldera. Si el aislamiento es deficiente, el calor se escapará rápido y necesitarás más tiempo de calefacción. Número de radiadores: más radiadores pueden distribuir el calor de manera más uniforme. Si tienes pocos, la caldera deberá trabajar más.

más radiadores pueden distribuir el calor de manera más uniforme. Si tienes pocos, la caldera deberá trabajar más. Eficiencia de la caldera: una caldera moderna calienta antes y consume menos energía. Si la tuya es antigua, tardará más y gastará más.

una caldera moderna calienta antes y consume menos energía. Si la tuya es antigua, tardará más y gastará más. Orientación de la vivienda: las casas orientadas al sur reciben más sol y retienen mejor el calor. Las orientadas al norte tienden a ser más frías.

las casas orientadas al sur reciben más sol y retienen mejor el calor. Las orientadas al norte tienden a ser más frías. Edad y salud de los habitantes: hogares con bebés, personas mayores o alguien con problemas de salud necesitan temperaturas más estables y cálidas.

¿Cuál es el mejor programa de calefacción para una casa promedio?

Uno de los grandes mitos es creer que dejar la calefacción encendida a baja temperatura todo el día es más barato. Los expertos coinciden en que no lo es. Nick Duggan, director de The Radiator Centre, lo explica claramente: “Tener la calefacción encendida con un temporizador siempre es mejor que dejarla encendida a baja temperatura todo el día. De lo contrario, la caldera sigue funcionando y consumiendo energía, en muchas ocasiones, sin necesidad.” Los temporizadores y los termostatos inteligentes te permiten calentar la casa sólo cuando realmente hace falta.

Rutina recomendada por profesionales

La rutina propuesta por los profesionales consiste en encender la calefacción por la mañana 30 minutos antes de despertarsepara levantarse en un ambiente cálido. El resto del día configurar el termostato para que la calefacción se active sólo si la vivienda baja de 16–18 °C. Esto evita humedad, moho y que el hogar se enfríe demasiado.

¿Cuál es la temperatura ambiente ideal?

Según Energy Saving Trust y la OMS, la temperatura ideal está entre 18 y 21 °C para adultos sanos. Por la noche conviene reducirla. En hogares con bebés, mayores o personas con problemas de salud optar por temperaturas más estables y cálidas.

¿Qué puedo hacer si aún tengo frío sin subir la calefacción?

Si ya tienes programada la calefacción pero necesitas un extra de calor, puedes optar por soluciones más económicas: