Atlético - Union Saint-Gilloise, en directo hoy: jornada 4 de la fase liga de la Champions League

El Atlético está ahora mismo en zona de repesca, jugaría el playoff para acceder a octavos de final. Es 21º con solo tres puntos sobre nueve. El Union Saint-Gilloise tiene los mismos, pero está justo fuera de esa zona en el puesto 25. Una derrota hoy podría ser fatal para los de Simeone, que de primeras verían alejarse hasta el imposible la opción de pasar directo entre los 8 mejores