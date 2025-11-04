Acceso

Atlético - Union Saint-Gilloise, en directo hoy: jornada 4 de la fase liga de la Champions League

Los rojiblancos, con solo tres puntos de nueve posibles, necesitan una victoria para no complicarse la vida

Thiago Almada of Atletico de Madrid ccelebrates a goal during the Spanish League, LaLiga EA Sports, football match played between Atletico de Madrid and Sevilla FC at Riyadh Air Metropolitano stadium on November 01, 2025, in Madrid, Spain. AFP7 01/11/2025 ONLY FOR USE IN SPAIN
Atlético de Madrid AFP7 vía Europa PressEuropa Press
Atlético - Union Saint-Gilloise: jornada 4 de la fase liga de la Champions League, en vivo online

Día de ganar

El Atlético está ahora mismo en zona de repesca, jugaría el playoff para acceder a octavos de final. Es 21º con solo tres puntos sobre nueve. El Union Saint-Gilloise tiene los mismos, pero está justo fuera de esa zona en el puesto 25. Una derrota hoy podría ser fatal para los de Simeone, que de primeras verían alejarse hasta el imposible la opción de pasar directo entre los 8 mejores

¡Bienvenidos a la Champions League!

¡Buenas tardeeeeeeeeees! Bienvenidos a la cuarta jornada de la Fase Liga de esta Champions League. Hoy, el Metropolitano de Madrid acoge un partido que puede ser decisivo para uno de los equipos españoles en competición: El Atlético recibe al Union Saint-Gilloise belga. ¡Aaaarrancamos!

