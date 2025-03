Atlético de Madrid - Real Madrid: Entre lo de siempre y la primera vez

El Atlético de Madrid nunca ha eliminado al Real Madrid de la Copa de Europa y busca la primera vez con la ayuda de su estadio y la confianza de Simeone. Su equipo tiene que remontar un gol, pero el Cholo se siente capaz. «Creo en mis jugadores, tengo confianza en el plantel que tengo porque entiendo e interpreto el corazón que tienen mis futbolistas y no tengo ninguna duda de que vamos a luchar por seguir en esta Champions porque nuestro objetivo es estar en la final», dice.

Carga el Atlético con las dos derrotas en las finales contra el Real Madrid y alguna más en eliminatorias. Unas cuantas frustraciones contra 15 Copas de Europa, pero eso no sirve para explicar el partido que se va a vivir hoy en el Metropolitano.

«Que yo recuerde, todos los partidos que hemos jugado contra el Atlético han sido muy igualados, muy competidos», advierte Ancelotti. «Creo que va a pasar exactamente lo mismo. Se va a decidir por calidad, por pequeños detalles. Esto es lo que ha pasado siempre y lo que va a pasar también mañana», añade.

Real Madrid y Atlético son dos equipos muy diferentes, pero Ancelotti no se ve muy distinto a Simeone. «Lo considero un gran entrenador de fútbol con el que comparto una idea del fútbol muy parecida», dice el entrenador del Real Madrid. «Tengo un grandísimo respeto por este entrenador. Es fantástico y tenemos la misma idea del fútbol», insistía después.

«Yo pasé mucho tiempo en Italia, él nació en Italia. Por todas las experiencias vividas en el fútbol italiano como futbolista y como entrenador, a partir de ahí sí puede haber algo que se parezca, pero está claro que Carlo Ancelotti es mucho mejor que yo», responde Simeone.

El Cholo tiene en la cabeza esta Liga de Campeones, es la primera competición que le ha hecho olvidarse del partido a partido. Para llegar hasta allí sabe que es fundamental el apoyo de su afición, pero es consciente de que la responsabilidad es de los que están sobre el césped. «Es verdad que este partido nos toca en nuestro campo, con nuestra gente que va a estar empujándonos, pero la realidad es lo que pasa en el campo. Está claro que solamente con lo que suceda en las gradas no vamos a ganar el partido. Entiendo que va a ser un partidazo y ojalá podamos demostrarlo en el campo», asegura el preparador rojiblanco. «En nuestra casa, con toda nuestra gente, te genera entusiasmo, adrenalina, ilusión y todas las situaciones normales que le pueden pasar a cualquier persona ante un grandísimo evento como el que va a ser este», agrega el Cholo.

Esta vez es el Atlético el equipo al que le toca arriesgar para remontar el gol de ventaja que trae el Real Madrid de la ida. «El fútbol tiene diferentes escenarios que van sucediendo dentro del partido, diferentes energías que van produciéndose. Vamos a atravesar seguramente momentos difíciles defensivamente, vamos a atravesar momentos donde podamos tener más situaciones de ataque y ahí la frescura, la claridad y la calidad de los futbolistas que decidirán. El partido va a ir por ese lado. Ellos tienen la ventaja y nosotros tenemos que buscar ese gol que nos llevaría a seguir estando en el partido», explica Simeone.

Los dos técnicos coinciden en los penaltis. Ninguno tiene mucha fe en ensayarlos. «Tenemos claro los que pueden tirar en una tanda, pero no estamos pensando en eso, estamos pensando en plantear bien el partido», dice Ancelotti. «Tenemos en cuenta el aspecto mental cuando llega la tanda. He tenido jugadores que tiraban muy bien, pero no tenían el ‘‘feeling’’ de tirar en una tanda. Es más importante el aspecto mental que el técnico porque si mentalmente no estás preparado te afecta tácticamente. He ganado Champions con defensas tirando penaltis», asegura.

«Nunca es igual patear en la preparación que en el partido, pero está claro que hay una posibilidad de llegar a los penales», asume Simeone. «Tanto el rival como nosotros prepararemos el partido de la mejor manera, pero el único que sabe lo que va a pasar es Dios», añade el Cholo.