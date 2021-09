La polémica del Espanyol - Atlético: ¿está bien anulado el gol de Lemar?

Fútbol

Marcó Raúl de Tomás en la primera parte del Espanyol - Atlético y fue peligroso el conjunto “perico” a la contra. Simeone no tardó en mover ficha con tres cambios: Kondogbia, Lodi y Lemar. La entrada del francés la notó el equipo, más ofensivo. Incluso él mismo llegó a marcar, pero la celebración fue “interruptus”. Una acción complicada y de mucha interpretación. Centró Llorente desde la derecha, intentó llegar Luis Suárez y no lo hizo, pero sí por detrás Lemar para fusilar. Al colegiado, Martínez Munuera, le mandaron revisarlo, ¿por qué? Sobre la posición de Lemar no hay duda, pero Suárez está ligeramente por delante de la pelota, en fuera de juego. El colegiado tenía que interpretar si la posición del uruguayo, que hizo por jugar el balón, fue influyente. Y decidió que sí. Gol anulado.