Oporto-Atlético de Madrid. Simeone se la juega sin centrales

Fútbol

El Atlético de Madrid se juega su futuro en Europa en el estadio Do Dragao contra el Oporto. El equipo de Simeone necesita una victoria para seguir en la Liga de Campeones, aunque puede no ser suficiente si el Milan derrota al Liverpool. En ese caso necesitará ganar por un gol más que los italianos. Todo lo que no sea una victoria puede dejarlo fuera incluso de la Liga Europa a la que accede el tercer clasificado.

Alineación del Oporto: Diogo Costa; Zaidu, Pepe, Mbemba, Grujic; Vitinha, Joao Mario, Luis Díaz, Otavio; Evanilson y Taremi.

Alineación del Atlético: Oblak; Marcos Llorente, Vrsaljko, Kondogbia, Hermoso; Koke, De Paul, Lemar, Carrasco, Griezmann y Luis Suárez.