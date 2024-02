El Barça da la puntilla definitiva a Dani Alves

Tras un año de pesadilla encarcelado en Brians 2, Dani Alves fue escoltado hasta la Audiencia de Barcelona para conocer su sentencia. Eran las 10 de la mañana cuando alves escuchaba el veredicto: cuatro años y seis meses de prisión por un delito de agresión sexual. La sentencia considera que ha quedado acreditado que la víctima no consintió y que existen elementos de prueba, además del testimonio de la denunciante, para entender probada la violación. El tribunal de la sección 21 de la Audiencia Provincial de Barcelona le impone además 5 años de libertad vigilada,alejamiento e incomunicación de la víctima durante 9 años y 6 meses, así como indemnización de 150.000 euros y pago de las costas.

Pero la pena a Dani Alves va mucho más allá de un fallo judicial. Condenado a cuatro años y medio de prisión por violación, Daniel Alves ya no es una leyenda del Barcelona. Al menos según la web oficial del club. Desde que dejó el equipo por segunda vez, en 2022, el brasileño tuvo su sitio en la página de leyendas que vistió la camiseta blaugrana.

Desde el jueves pasado ya no está, según adelanta el diario brasileño UOL. El citado medio constató que la decisión de destituir al brasileño ya era un debate en el club desde enero del año pasado, cuando Alves fue detenido provisionalmente, acusado de agresión sexual por parte de una mujer de 23 años en la discoteca Sutton, en Barcelona .

En su momento, el club catalán decidió esperar al juicio para tomar una decisión. El nombre del brasileño fue eliminado horas después del anuncio de la condena de 4 años y 6 meses por parte del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña pero horas después de conocerse la sentencia el nombre del brasileño era eliminado.

En su sitio web, el Barcelona organiza sus "leyendas" según la fecha en que dejaron el club, con las más recientes en la parte superior de la página (por eso Jordi Alba y Sergio Busquets, que dejaron el club al final de la temporada pasada) son ellos primero. Daniel Alves tenía su nombre entre Gerard Piqué (que se retiró en noviembre de 2022) y Lionel Messi, que dejó el club en agosto de 2021.

Dani Alves se ganó la condición de futbolista de leyenda del Barça por sus 408 partidos defendiendo la zamarra blaugrana durante ocho temporadas y media repartidas en dos etapas. Una larga y exitosa trayectoria en la que conquistó tres Champions League, tres Supercopas de España, tres Mundiales de Clubs, seis Ligas, cuatro Copas del Rey y cuatro Supercopas de España.

Sin embargo, no ocurrirá lo mismo con el museo. Si la web del Barcelona necesitaba eliminar la referencia a Daniel Alves poco después de su condena, en el museo oficial del club, en el Camp Nou, entendí que no era necesario hacer cambios. No hay refetrencias individuales y las colectivas no serán eliminadas. "Seguirá apareciendo en las fotos del equipo campeón de la Champions en Berlín (2015), por ejemplo. Porque él era parte del equipo y no tiene sentido, ni es posible, quitarlo de la foto" , explican desde el club.

Reacciones en Brasil

En brasil las reacciones a la condena por violación de Alves tampoco se han hecho esperar. El Museo de Bahía eliminó una imagen de Daniel Alves de la lista de jugadores históricos del club y la estatua que homenajea al futbolista en Juazeiro ha vuelto a ser vandalizada.

Asimismo, el Gobierno de Brasil ha mostrado públicamente su indignación por la condena emitida por la Audiencia de Barcelona. Lo ha hecho a través de Cida Gonçalves, ministra de la mujer. La política califica esta sentencia como “blanda” debido a la “semejante atrocidad” cometida por el exfutbolista culé. “Sabemos que es una sentencia blanda ante semejante atrocidad en la vida de una mujer”. Aun así, espera que este suceso “sirva de ejemplo” al mundo. “La palabra de una mujer tiene valor y no es no”. Gonçalves ha revelado que el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva prepara una medida para que “todas las mujeres tengan el derecho de divertirse de forma segura en bares y discotecas”.

Y tampoco se olvidan de Neymar al que critican con dureza por pagar la indemnización que ha permitido rebajar su condena.

Mientras tanto, el brasileño sigue a la espera que el tribunal decida sobre su puesta en libertad provisional hasta que haya sentencia firme.