Barcelona - Atlético: echar hielo a la Liga o más madera

"Me gusta este Barcelona", dice el Cholo Simeone. "Aunque no lo parezca porque tenemos ideas y personalidades diferentes, siento mucha admiración por Simeone. Ahora sé lo que es entrenar a un grande y merece los elogios. Lo que transmite a sus futbolistas es tremendo", responde Xavi. Y entre buenas palabras llega el partido entre el Barcelona y el Atlético, que tantas veces se ha definido como duelo de estilos, pero ahora quizá no lo es tanto. El Atlético es el equipo en mejor forma del campeonato, con 13 jornadas consecutivas sin perder. Precisamente su última derrota en Liga fue en la visita de los azulgrana al Metropolitano en enero en un encuentro distinto a lo esperado: comenzó dominando el Barça, pero después estuvo 70 minutos sometido, y resistió. Ha seguido esa dinámica de fútbol alegre el conjunto del Cholo, brillante por momentos en estos meses, mientras que su rival se ha ido apagando en las últimas jornadas, cuando parecía que LaLiga la tenía decidida. La luz la pueden encender Pedri y De Jong, que vuelven; y la semana que viene lo harán Dembélé y Christensen. "No nos ha salido bien los últimos partidos, pero tenemos que decir: ‘‘Eh, que volvemos’’", afirma Xavi.

Los reyes del 1-0

Tantas dudas ha dejado el juego del Barça que en los corrillos del Metropolitano la pasada jornada se escuchaba que lo mismo en una Liga loca si mantenían la racha hasta el final... Aunque Simeone no va tan lejos. "Me quedo con el hecho de que jugamos un partido importante y que hay que jugar de la manera que creemos que tenemos que hacerlo para seguir en esta línea", dijo el argentino, sin hablar de opciones al título. Y quien puede conservar la línea en el Camp Nou es Griezmann, que está en un momento de forma fantástico y que regresa al campo en el que no pudo triunfar. Aunque Xavi destaca al grupo. "El Atlético puede apretar arriba y te igualan en muchos momentos y luego tienen un bloque medio-bajo muy bueno, que para mí es lo mejor, y la velocidad con Correa, Nahuel, Carrasco... Es un equipo camaleónico», aseguró el técnico. Y responde el Cholo: «El Barça ha mejorado en defensa y eso es un plus para un estilo de juego que siempre será ofensivo". Esa seguridad hace que en nueve ocasiones en esta Liga el Barça se haya impuesto por 1-0, por las siete veces en las que lo ha logrado el Atlético.

El Camp Nou es el único territorio que le falta por conquistar al Cholo. Allí no ha ganado nunca, aunque sí ha salido triunfador porque uno de sus empates sirvió para que el Atlético ganara la Liga 2013/14. Si logra la victoria esta vez, la Liga seguirá sin cerrarse (el Real Madrid está ahora a ocho puntos después de vencer al Celta) y el Barça puede empezar a ponerse nervioso. "Estamos muy bien, motivados", dice Xavi, aunque reconoce: "Si la perdemos sería de todo menos culpa de los demás, sería culpa nuestra". Aunque jueguen a las 16:15 e insista en que no le gusta el sol y el césped alto y pida una norma que ya existe: la hierba tiene que estar cortada a entre 20 y 30 milímetros.