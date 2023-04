Barcelona - Atlético: Xavi vuelve a responder sobre el césped y el sol: "Me dan igual los memes, no voy a parar"

El Barcelona recibe al Atlético de Madrid en el Camp Nou el domingo 23 de abril a las 16:15, el horario que no le gusta a Xavi y por el que fue criticado, aunque el técnico volvió a defender sus ideas en conferencia de prensa. Estas fueron todas sus respuestas:

La última derrota del Atlético en Liga fue contra el Barça, ¿sirve como referente?

"El partido de mañana será grande, complicado, el Atlético está jugando muy bien y es el mejor equipo en estos momentos, el que está más en forma. no sólo a nivel defensivo, se atreve, combina bien en el centro del campo... El Cholo está haciendo un trabajo extraordinario después de la eliminación de la Champions, que podían darlos por muerto. Nos puede servir de referencia ese partido porque en la primera parte jugamos bien".

Recuperar la forma del Barcelona

"Tenemos que ser reconocibles, recuperar la identidad, dominar... Creo que el partido motiva a todo el mundo, a la afición a nosotros, que tenemos que decir, “eh, que volvemos”. No nos ha salido bien los últimos partidos, pero hemos tenido toda la semana para prepararnos y las sensaciones son buenas".

Lamine Yamal, convocado

"Todos los que están en la lista pueden jugar. Nos puede ayudar, cumple 16 años en julio, tiene personalidad, talento... Puede marcar un etapa importante en el club. Está en la lista, así que... Hemos hablado, él está contento".

Nivel de juego del Barça

"El mensaje está claro: queremos ser reconocibles en nuestro juego, más que nunca, recuperar la identidad, no perder tantas pelotas, tirar la línea defensiva adelante... Durante la temporada a veces bajas el nivel y nos ha pasado, pero tenemos que volver. Queremos ganar la Liga".

Yamal cumple contrato

"Me ha gustado lo que he visto en los entrenamientos esta semana, creemos que nos puede ayudar independientemente de su edad y de su situación contractual".

Partido clave

"Sería un golpe sobre la mesa, pero es que cada partido es un golpe sobre la mesa. Quedan nueve finales. Si les ganamos, eliminamos de alguna forma al Atlético de esta Liga. Estamos en una situación de privilegio pero no nos podemos relajar y los rivales, Atlético y Real Madrid, están en un gran momento".

Messi y su posible regreso, lo que genera

"No estoy pendiente de estos temas. Lo que me toca es entrenar bien y lsa sensaciones para mañana son positivas. No puedo pensar en fichajes del año que viene ni en nada, no es momento, sólo el de entrenar".

Yamal a quién recuerda.

"No lo sé, a Pedri hemos hablado que le veo cosas de Andrés [Inista]; a Yamal le veo cosas de varios. Tiene un talento innato. Lo que veo es que las nuevas generaciones no tienen miedo y tienen un desparpajo tremendo, eso es lo que veo la diferencia con mi generación".

Con Pedri y De Jong, pero sin Dembélé

"Dembélé está a un paso, hemos decidido que todavía no, pero será esta semana, a ver el miércoles o el sábado. Christensen también casi y Pedri y De Jong están perfectos, mañana veremos si juegan o no".

Sin gol, qué se hace distinto en el entrenamiento

"Son semanas largas sin partido y hemos entrenado un poco todo, el modelo de juego, cómo vamos a atacar y defender al Atlético. La finalización la trabajamos siempre, mucho, después depende del acierto del jugador".

"El presidente me ha dicho que todo está OK [respecto a una posible sanción de la UEFA por el 'caso Negreira''"

Sanción UEFA

"El presidente me ha dicho que está todo OK, que no hay preocupación, y yo por tanto tranquilo".

Cambio del Atlético

"Diría que es un equipo de los que más carácter tiene, ya su entrenador lo tiene y lo que transmite a sus jugadores es una maravilla. Están compitiendo con un alma tremenda, son una familia, un bloque, es mérito del Cholo y de los jugadores cómo se han rehecho.

Quejas por el sol y el césped

"Sé dónde estoy, a mí se me critica por todo. Por muchos memes que me hagan no voy a cambiar de opinión: el sol nos molestas, el césped alto no nos beneficia, ni a nosotros ni al espectáculo ni al Getafe tampoco... Si la pregunta es para Quique: ¿Por qué no regó el campo y el césped estaba más alto de lo habitual? No voy a parar hasta que haya una norma con exactitud, porque en todos los deportes hay una norma por la superficie, ¿por qué en el fútbol no? No me tengo que callar. Desde mi posición creo que debo insistir en esto: en el golf si el césped no está bien no se juega; en el tenis si llueve paramos; si LeBron tira y está mojado pasa el de la mopa; y nosotros... yo puedo meter el campo con charcos. Y para el espectáculo, luego dicen que la juventud no ve un partido entero, pues normal. Si a lo mejor hubiéramos empatado igual, si la excusa no es el resultado, podíamos haber ganado 0-1 o 0-2, si es error nuestro, no hablamos de resultado, “que Xavi habla cuando empata o cuando pierde”, no, también cuando gano: si queremos espectáculo vamos a cuidar la superficie. Y que nos perjudica el sol, claro porque se seca el campo. Y te lo diré hoy y la semana que viene después de 200.000 memes más, me da igual, no voy a frenar.

De Jong

"Jugadores de este nivel cuando no los tienes se nota. Frenkie es fundamental en ataque, en defensa, el dinamismo que aporta, Frenkie en la base con Busquets, después con Pedri... Cuando se recuperen todos seremos mejores".

Lewandowski

"Está bien, motivado, ha entrenado muy bien, él busca soluciones para que el equipo mejore y él también lo haga. No está con los números de la primera vuelta, pero volverá a marcar".

Elogios a Simeone

"Aunque no lo parezca porque tenemos ideas y personalidades diferentes, siento mucha admiración. Ahora sé lo que es entrenar a un grande y merece los elogios. Lo que transmite a sus futbolistas es tremendo".

Qué Atlético espera

"Es que el Atlético puede hacer cualquier cosa, puede apretar arriba y te igualan en muchos momentos y luego tienen un bloque medio, bajo muy bueno, que para mí es lo mejor que tienen, y luego tienen la velocidad con Correa, Nahuel, Carrasco... Es un equipo camaleónico".

Cómo están de ánimo

"Estamos muy bien, motivados y centrados en el partido de mañana".

Pedri

"Se asocia bien con Robert, se llevan muy bien, pero también cuando vuelva Ousmane, Frenkie... Pedri es un nutridor de balones, de juego ofensivo, y es importante que vuelva".

Griezmann

"Es un futbolista capital. Yo destacaría el bloque del Atlético. Individualidades como la de Koke, los centrales, Oblak... Pero Griezmann está en un estado excepcional. Es una baza a tener en cuenta.

Carrasco

"Muy buen futbolista, y el trabajo, que a veces tiene que cubrir toda la banda izquierda. Nos puede dar problemas si no lo paramos bien".

"Si perdemos la Liga sería de todo menos culpa de los demás, sería culpa nuestra"

Perder Liga

"Sería de todo menos culpa de los demás, sería culpa nuestra".

Recuperar mejor versión

"Está claro que Pedri y Frenkie nos ayudan a la identidad, pero hemos hecho grandes partidos sin ellos. Al final es la idea y el modelo de juego. De hecho, estamos en una situación de privilegio en la Liga. Hemos hecho grandes partidos sin futbolistas capitales".