El Barcelona no perdona a dos futbolistas que se niegan a colaboran en la operación salida

El FC Barcelona quiere de manera urgente dejar cerrado el capítulo de salidas. Sin embargo, les está resultando muy difícil. Según informa AS, el club está decepcionado con Ansu Fati y también con Ferran. El rol de ambos está en duda y Alemany ya les propuso valorar una posible venta que pueda ayudar al club en sus arcas.

"Y es que ni Ferran Torres ni Ansu Fati están dando ningún tipo de facilidades. El primero, con contrato hasta el 2027, está cerrado en banda a escuchar ninguna oferta. Ni tan siquiera el hecho de no asegurarle la continuidad está siendo suficiente argumento para que replantee su situación. Además, en su caso, existe el ‘handicap’ añadido que el club difícilmente amortizaría la operación -faltan todavía unos 60 millones-, por lo que su marcha sólo aligerará la masa salarial en parte, ya que acabaría computando como deuda en el balance de la temporada a medio plazo", afirma el medio.

El padre de Ansu Fati atacó al entrenador hace unos meses. "Buena pregunta, preguntadle. Yo tampoco tengo respuesta para eso y él como entrenador tendrá sus razones. A lo mejor cree que le falta cosas como defender y yo lo entiendo. Encima el equipo gana y está a 12 puntos del Madrid y lo que funciona no se toca. Es el ídolo de Ansu, de siempre, de antes de que Ansu jugara en el Barcelona. Es un buen tío, habla conmigo. Que trabaje y trabaja. Él le ha puesto un trabajo específico para fortalecer la pierna y le está ayudando. Yo estoy enfadado, sí, como padre. Ver a Ansu poco tiempo te cabrea un poco y a veces piensas como padre y no como entrenador. El entrenador del Barcelona pierde un partido y se habla de todo, y yo lo entiendo", dijo.

El Barcelona está buscando también otras soluciones para empezar a aligerar la masa salarial de manera urgente. Clement Lenglet y Samuel Umtiti juegan un papel clave, pero seguirían sin liberar dicha masa. Eric García también entra en escena tras la incorporación de Iñigo Martínez.