Borussia Dortmund - Villarreal CF: horario y dónde ver online TV, UEFA Champions League

La quinta jornada de la UEFA Champions League avanza con varios partidos clave para perfilar el futuro inmediato de la competición ya habiendo superado el ecuador de la fase regular de competición. Uno de los encuentros de la semana es el duelo entre Borussia Dortmund y Villarreal CF. Ambos conjuntos se enfrentan con situaciones muy poco parecidas en busca de un hueco entre los 24 mejores equipos de Europa

El gran arranque liguero del Villarreal y el difícil en Europa

El equipo de Marcelino García Toral viaja a Alemania con una mezcla de ilusión y responsabilidad. La campaña del Submarino Amarillo en LaLiga está siendo una de las más sólidas de su historia: tercero en la clasificación y con un ritmo de puntos que confirma la estabilidad de su proyecto. Esta versión del Villarreal, equilibrada y eficaz, se ha caracterizado por una notable regularidad que le ha permitido firmar el mejor inicio liguero desde su llegada a la élite.

En Europa, el escenario cambia. El conjunto castellonense ha tenido que medirse a rivales de primera fila en esta liguilla, lo que ha dificultado su arranque. Con un solo punto sumado hasta el momento, la misión del Villarreal es remontar su 32ª posición para pelear por un puesto entre los 24 mejores equipos de la competición. La igualdad de rivales y la variedad de estilos a los que se ha enfrentado, del pragmatismo del Juventus (1-1) al vértigo del Manchester City (0-2), se unió la inesperada derrota contra el Pafos (1-0), que ahora supone que el encuentro en Alemania sea de máxima necesidad para avanzar de ronda.

El Dortmund, tradición europea y necesidad de regularidad

Enfrente aguarda un Borussia Dortmund acostumbrado a competir al máximo nivel continental. Campeón de Europa en los años noventa y habitual de las rondas finales, el club alemán mantiene intacta su vocación ofensiva, aunque sigue buscando estabilidad bajo el mando de Niko Kovač. En esta fase de liga, el equipo ha combinado actuaciones brillantes, con marcadores muy amplios, con otras en las que ha acusado falta de control defensivo.

Los números del Dortmund en esta Champions reflejan esa montaña rusa: dos triunfos contundentes frente a Athletic y København, un empate contra la Juventus y una derrota ante uno de los favoritos al título, el Manchester City. La capacidad goleadora del conjunto alemán se mantiene como una de sus principales armas, equipo más goleador después del Bayern en esta Champions League, especialmente con el impulso como local en un escenario emblemático donde la presión ambiental suele elevar el rendimiento del equipo.

En la Bundesliga, sin embargo, los amarillos llegan a esta cita tras dos empates consecutivos que han frenado su escalada hacia los puestos de cabeza. Kovač busca que su equipo recupere continuidad competitiva, y un partido de la envergadura del que afrontan ante el Villarreal puede servir para reencontrar sensaciones.

UEFA Champions League MD-1 - Borussia Dortmund CHRISTOPHER NEUNDORF Agencia EFE

Horario: ¿a qué hora se juega hoy el Borussia Dortmund - Villarreal?

El partido correspondiente a la jornada 5 entre Borussia Dortmund FC y Villarreal CF se disputará en el Signal Iduna Park este martes 25 de noviembre a las 21:00 horas (hora peninsular española).

¿Dónde ver online y TV en directo el Borussia Dortmund - Villarreal?

El duelo será televisado por Movistar Plus+ a través de sus canales M+ Liga de Campeones 2. Además, se podrá seguir toda la cobertura del encuentro incluyendo previa, alineaciones, narración en directo y las declaraciones posteriores más destacadas en LA RAZÓN (www.larazon.es).