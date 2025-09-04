Directo
Bulgaria - España, en directo hoy: fase de clasificación para el Mundial 2026
Los de Luis de la Fuente buscan el primer triunfo en la fase de clasificación de la selección española para el Mundial del próximo verano
Bulgaria - España: primer encuentro de la fase de clasificación para el Mundial 2026, en vivo online
España presume de Lamine
¡Todo preparado!
XI DE ESPAÑA
Unai Simón; Pedro Porro, Huijsen, Le Normand, Cucurella; Zubimendi, Mikel Merino; Lamine Yamal, Pedri, Nico Williams; Oyarzabal.
Máxima ilusión
Con juventud, experiencia y un proyecto consolidado, España afronta el reto con la ilusión de clasificar al próximo Mundial de forma contundente. El choque contra Bulgaria será la primera prueba real para medir el estado del grupo y, sobre todo, para confirmar que el futuro ya está aquí con nombres como el de Lamine Yamal.
Un calendario exigente
El calendario aprieta desde el inicio: apenas tres días después, España visitará a Turquía, otro examen exigente en un grupo que no permite despistes. Por eso, el estreno en Sofía se entiende como crucial para marcar la dinámica del resto de la fase.
Bulgaria, con dudas
En cuanto al rival, Bulgaria atraviesa un periodo de reconstrucción. Pese a no ser la potencia que deslumbró en los noventa, juega en casa y tratará de incomodar a una España que llega con la etiqueta de favorita. El equipo balcánico se apoya en una mezcla de jóvenes promesas y veteranos con experiencia en ligas europeas, con el objetivo de dar un golpe de efecto en su estreno.
Otras novedades
El duelo también será una prueba para comprobar el estado de forma de jugadores clave que regresan a la lista tras ausencia, como Rodri Hernández y Dani Carvajal, además de la incorporación de Jesús Rodríguez, una de las sorpresas de esta convocatoria. Con ellos, España busca reforzar un bloque que viene de disputar la final de la Nations League y que aspira a clasificarse con solvencia para la gran cita de 2026.
Lamine, en el foco
Más allá del debut en esta nueva fase, todas las miradas estarán puestas en Lamine Yamal, el joven talento del FC Barcelona que con solo 18 años se ha convertido en una de las piezas más esperadas de la convocatoria de Luis de la Fuente. La expectación es máxima por ver si el seleccionador le concede minutos desde el inicio o si opta por dosificarlo en una segunda parte.
Un objetivo muy claro
¡Empezamos!
Bienvenidos y bienvenidas a este minuto a minuto en directo. Os contaremos la última hora de este partido que enfrenta a Bulgaria y España. Los de Luis de la Fuente buscan el primer triunfo en la fase de clasificación de la selección española para el Mundial del próximo verano
