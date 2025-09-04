Bulgaria - España, en directo hoy: fase de clasificación para el Mundial 2026

El duelo también será una prueba para comprobar el estado de forma de jugadores clave que regresan a la lista tras ausencia, como Rodri Hernández y Dani Carvajal, además de la incorporación de Jesús Rodríguez, una de las sorpresas de esta convocatoria. Con ellos, España busca reforzar un bloque que viene de disputar la final de la Nations League y que aspira a clasificarse con solvencia para la gran cita de 2026.