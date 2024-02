El calendario: la clave de por qué el Real Madrid es el gran favorito para ganar LaLiga

El empate de Llorente al finalevitó que el Real Madrid dejara al Girona a cuatro puntos con el enfrentamiento entre los dos equipos el próximo sábado en el Bernabéu. Hubiese sido un golpe casi definitivo a LaLiga a principios de febrero. No ocurrió y LaLiga sigue viva, es cierto, pero hay un favorito claro: el Real Madrid. "Tranquilidad porque el equipo está muy bien. Jugamos muy bien al fútbol y eso es lo que más confianza me da para el futuro de la Liga”, aseguraba Carlo Ancelotti después del partido. “El equipo tiene que estar tranquilo porque lo ha dado todo. Salimos satisfechos, con confianza y con tranquilidad. Salimos líderes y con dos puntos de ventaja respecto al segundo", continuaba el entrenador italiano.

El Real Madrid tiene dos puntos de ventaja sobre el Girona, ocho sobre el Barcelona y está diez por encima del Atlético. Sólo ha perdido un encuentro en lo que llevamos de campeonato y es el que menos goles recibe: 15, diez menos que el Girona y 15 menos que el Barcelona. Sus números, sus sensaciones y su posición en la tabla le convierten en el claro favorito para llevarse el título. “Destaco el compromiso de todos, da igual los minutos que tengan. Todos están listos, preparados y aportan. El compromiso del equipo es muy grande y cuando tienes un equipo de calidad y compromiso es más sencillo llegar al éxito”, continuaba el domingo Ancelotti, que no quería dramatizar por empatar un encuentro que se tenía que haber ganado antes y en el que el entrenador italiano no tuvo su mejor día. Su olvido de algun central de la cantera y el cambio prematuro de Brahim, el jugador más diferencial no ayudaron a dar estabilidad al equipo.

Pero el entrenador italiano ha llevado al equipo con mano de seda en una temporada admirable hasta ahora. Queda el último esprint y en LaLiga, el Madrid lo tiene más a favor que ninguno. El calendario le llega de cara.

De los diez primeros en la clasificación, ya ha jugado contra Getafe, Las Palmas y Atlético de Madrid.

Partidos del Real Madrid contra los diez primeros

Casa:

el Girona,

el Barcelona.

Athletic

el Betis (último partido de LaLiga=.

Fuera :

: Valencia

Real Sociedad.

La segunda vuelta del Girona no es nada sencilla y va a suponer un reto mayúsculo para un equipo nada acostumbrado a jugar con esa presión ahí arriba. El primer paso, ya, es el Santiago Bernabéu. Probablemente, el partido de LaLiga por todo lo que significa. Pero además, es que la semana siguiente juega en San Mamés. También tiene que jugar en el Metropolitano, en Las Palmas y en casa del Betis y del Getafe. Sólo recibe al Barcelona y al Betis. Llega el momento de la verdad absoluta para el equipo de Míchel, que se ha ganado el derecho a que se cuente con él para hacer estos cálculos. Su gran ventaja es que en febrero, tanto Real Madrid como Barcelona van a estar pensando en la Champions, una distracción psicológica y también física, que el Girona no tiene que afrontar

Partidos del Girona contra los diez primeros

Casa:

Barcelona

Betis

Fuera:

Real Madrid

Athletic

Atlético

Betis

Getafe

Detrás, el Barcelona quiere creer que puede pelear por LaLiga. Xavi sigue diciendo que anunció su marcha para propiciar una reacción. Ha ganado dos encuentros, pero no ha dejado buenas sensaciones. El Barcelona tiene que jugar en San Mamés, en el Metropolitano, en el Bernabéu, en Montilivi y en el Coliseum. Es decir, en los campos del primero, segundo, cuarto y quinto de la clasificación. Recibe a Las Palmas, al Valencia y a la Real Sociedad. Por tanto, el Barcelona aún tiene que jugar contra ocho de los nueve mejor clasificados de LaLiga, sólo se ha quitado de en medio al Betis.

Partidos del Barcelona contra los diez primeros

Casa :

: Las Palmas

Valencia

Real Sociedad

Fuera :

: Athletic

Atlético

Real Madrid

Girona

Getafe

El Atlético es quien tiene el calendario más sencillo, pero es el que está más lejos en la clasificación y por medio tiene que disputar las intensas semifinales de Copa del Rey contra el Athletic. Recibe a Las Palmas, al Athletic, al Barcelona y al Girona. Fuera tiene los partidos del Getafe y de la Real Sociedad, entre los diez primeros. Pero es tanta la distancia que tiene que recortar y tantas guerras a las que enfrentarse, que no va a darle tiempo.