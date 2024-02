Real Madrid: Ancelotti presume de plantilla ante las adversidades

«Ha sido un partido especial, en el que justo antes caen dos jugadores que pueden jugar de centrales. La emergencia se ha acabado porque en el próximo día tenemos a Rüdiger y a Tchouameni», decía Ancelotti sobre el día de máxima emergencia en su defensa. Solo tenía a Nacho como central y apostó por Carvajal a su lado. El Real Madrid perdía muchos centímetros ante un rival que ya le había castigado varias veces este curso en el juego aéreo. «Han aprovechado mucho los centros, así que lo primero era meter presión a los laterales para que no centraran cómodos. Hemos jugado en zona el balón parado, han ayudado Camavinga y Valverde y Carvajal lo hizo bien. Los centrales no han cedido casi oportunidades y creo que el partido se merecía ganar», explicaba el entrenador sobre el plan que había usado para salir del problema que suponía no tener dos centrales puros ante el Atlético. Estuvo a un minuto y medio de que le saliera bien, pero en esa última jugada Nacho no pudo meter la cabeza. «No he hablado con él, han puesto un balón frontal y nos han ganado el duelo aéreo, que es más sencillo si eres más alto», defendía el técnico a su futbolista.

Y lo mismo cuando le preguntaban por Lunin, que sumaba su tercer partido consecutivo y le sacó un balón de gol a Griezmann en un taconazo que iba dentro. «Lo ha hecho bien, destaco el paradón contra Griezmann. Ha estado seguro, firme en las salidas aéreas, ha ayudado al equipo en el balón parado, lo ha hecho bien», insistía Ancelotti, que daba al punto conseguido el valor que tiene para el líder.

Es optimista por la ventaja en lo más alto y también por lo que ve en su vestuario, que se ha unido ante las lesiones de larga duración e imprevistos como los de ayer de Rüdiger y Tchouameni. «He tenido plantillas buenas, destaco de esta el compromiso de todos, tengan los minutos que tengan siempre están preparados para ayudar. Y cuando tienes un grupo de calidad y con compromiso, es más fácil llegar al éxito», confirmaba el técnico, que ahora tiene seis días para trabajar con sus jugadores hasta el siguiente compromiso, el Girona en el Bernabéu. «Mi opinión, que no entiendo mucho, es que jugamos muy bien al fútbol y esto es lo que me da más confianza para el futuro de esta Liga. Teníamos bajas y todos se han comprometido», dice el italiano.