Cañizares sorprende con el Balón de Oro: "Le faltan un poco de estadísticas..."

Una semana más, Santiago Cañizares ha intervenido en el programa deportivo 'Despierta San Francisco', presentado por David Sánchez, donde ha compartido su visión crítica y sin filtros sobre la actualidad del fútbol. En esta ocasión, el exguardameta internacional se ha mojado en un tema candente: el Balón de Oro 2025.

Durante la charla, Cañizares fue rotundo al señalar a sus dos principales candidatos: Vitinha y Achraf Hakimi, ambos jugadores del Paris Saint-Germain. “Vitinha es el líder del PSG en cuanto a juego, y Achraf ha hecho una temporada impresionante”, subrayó el ex del Valencia y Real Madrid.

Sin contemplaciones con Dembélé y dudas con Lamine Yamal

Preguntado por otros nombres que suenan para el prestigioso galardón, Cañizares descartó a Ousmane Dembélé, pese a su crecimiento bajo las órdenes de Luis Enrique. “No acabo de verle, lo ha hecho bien, Luis Enrique lo ha mejorado, pero no me convence como para estar en la terna del Balón de Oro”, comentó.

Sobre Lamine Yamal, el joven talento del FC Barcelona y de la selección española, Cañizares fue más cauto, aunque también marcó sus reservas. “Vamos a ver lo que es capaz de hacer en la Nations League. Creo que tendrá años en los que no habrá discusión con él, pero este año le faltan estadísticas y no ha jugado la final de la Champions”, sentenció.

Advertencia a Joan García ante un posible fichaje por el Barça

En otro punto de la entrevista, el exinternacional español analizó el rumor sobre la posible incorporación de Joan García, actual portero del Espanyol, al FC Barcelona. La operación se activaría mediante el pago de la cláusula del guardameta, que ha sido uno de los destacados de la temporada en LaLiga.

Cañizares no cuestionó la calidad de Joan, al que alabó abiertamente: “Tiene personalidad, que es la cualidad más importante, y ha sido el mejor portero de la Liga”. Sin embargo, advirtió sobre los riesgos de fichar por un club donde la competencia es feroz.

“Si fuera Joan García, buscaría un equipo donde jugar todos los días”

El exguardameta fue claro: “Un portero de 24 años está recién salido del cascarón, y quizá esto le llegue demasiado pronto. El problema es cómo va a gestionar Flick lo de Ter Stegen. Si se queda el alemán, Joan no tiene garantizada la portería”, explicó.

Para Cañizares, la continuidad bajo los palos es clave en la formación de un portero joven. “Una cosa son las intenciones del club en junio y otra es lo que pasa en agosto cuando se cierra el mercado. Si no juega, se generaría una situación muy incómoda para él. Ter Stegen, además, querrá defender su salario y seguir en un equipo de primer nivel”, concluyó.

Opiniones que no dejan indiferente

Como es habitual en sus intervenciones, Santi Cañizares volvió a demostrar que no se casa con nadie. Su análisis directo y argumentado no solo marca posición en el debate del Balón de Oro, sino que también ofrece una perspectiva muy realista sobre la presión y los retos que enfrentan los futbolistas jóvenes al dar el salto a clubes de máxima exigencia.

Mientras el fútbol europeo entra en la recta final de la temporada y se aproxima la Eurocopa 2025, el debate sobre quién debe ganar el Balón de Oro está más vivo que nunca. Y para Cañizares, los focos deben apuntar hacia París, concretamente hacia Vitinha y Achraf.