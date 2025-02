Carlo Ancelotti: "Si, estoy más tranquilo con los árbitros europeos de la Champions"

El Real Madrid juega contra el Manchester City el partido de la vuelta de la Champions, con ventaja en el marcador y sintiéndose favorito, tras ver el partido de ida.

Árbitros: “No hay nada que decir, ya he opinado de lo que está pasando. Es algo sorprendente. Obviamente no estamos contentos, son tres partidos en los que hemos sido perjudicados en decisiones que todavía no entendemos. Sí, estoy más tranquilo con los arbitrajes europeos, porque hay menos polémica y menos intervenciones del VAR. Pitan los mejores árbitros de cada país y la calidad es muy alta"

El City, un 1% de posibilidades: "Mañana preguntaré a Guardiola si de verdad piensa que tiene el 1%. Nosotros no pensamos que tenemos el 1%, pensamos que tenemos una pequeña ventaja y plantear el mismo partido que en la ida"

Liga adulterada: "Comento lo que veo, en estos días han cometido errores bastante claros".

La carta del club: "No quiero comentar este asunto"

El VAR: "Ha quitado responsabilidad al árbitro y cuando se la quitas, empieza un sistema peligroso. Entró para quitar errores flagrantes y obvios y no para intervenciones que son de fútbol. Se juzga por imagen quitando la naturalidad del fútbol. Muchísimos pisotones que son parte del fútbol, no sé cuántos jugadores o entrenadores están de acuerdo. Es difícil de entender".

Memoria de otros partidos: "Es un tema psicológico que tenemos en cuenta, pero que es difícil arreglar. Puedes decir que no tenemos ventaja, que hay que plantearlo como empate a cero, pero es una tontería, nadie te cree. Hay un dato, que es el resultado de la ida. Puedes cambiar la actitud, sin hacer cálculos, plantear el mismo partido de hace una semana, pero tu no puedes olvidar que tienes ventaja"

Sanción Bellingham: "Tenemos esperanzas de que no se sancione a Bellingham"

Mbappé: "Maneja muy bien el estrés, es muy calmado, tranquilo, lo maneja bien.

Dudas alineación: “No tengo dudas. Tchouameni puede jugar como pivote, también puede jugar Rüdiger y Asencio, hay que ver cómo está Valverde para jugar en la banda o puede hacerlo Asencio”.

Últimos partidos: "Sólo hemos sacado un buen resultado, pero el equipo está jugando bien y eso nos da confianza y un espíritu positivo. Lo que más ha destacado ha sido el compromiso colectivo que hemos sido capaces de tener2