Tal vez esta sea la Champions más admirable del Real Madrid. Por cómo llegó a la final, por cómo levantó un resultado adverso eliminatoria tras eliminatoria y por cómo lo ha hecho sin CR7. A los culés que en París éramos más del Liverpool que los Beatles, sólo nos queda quitarnos el sombrero y admitir que esta Champions merengue es una lección de coraje, tesón y ambición sin igual. Porque no vamos a ser hipócritas, la inmensa mayoría de barcelonistas deseábamos que el Madrid perdiera, aunque tal vez fuera más un deseo sin fundamento que certeza alguna, visto lo visto con anterioridad.

Ante el City de Guardiola, el Madrid obró un milagro. Nos las prometíamos felices los culés purasangres. Más, cuando el City le endosó dos goles en el Bernabéu, en la segunda parte. Cenaba con unos amigos en Vilafranca, suerte que nos bebimos por anticipado un Leopardi, un espumoso de lo mejorcito. Éramos cinco, entre ellos un bético de Huelva, Domingo Alfonso. Todos satisfechos con el resultado hasta que se les apareció la Virgen de la Almudena. Y no. Fue Rodrygo. Como ante el PSG fue Benzema.

El Real Madrid tiene un gen del que hoy por hoy carece el Barça. La era Ronaldinho o la era Messi deslumbraron a propios y extraños. Ese Barça jugaba como los ángeles y ganó con una solvencia y virtuosismo apabullantes. Lo del Real Madrid es diferente, con nada levantan un partido. El mejor Barça generaba un sinfín de oportunidades y metía muchísimos goles. Pero diríase que el Madrid, con media oportunidad, mete goles a pares. Una eficacia demoledora, un instinto asesino, una sed de victoria y una capacidad milagrosa para remontar lo imposible en el último suspiro.

El Madrid se ha granjeado el temor reverencial de los mejores clubes europeos. Hasta que el árbitro no da el triple silbido, el rival afronta acongojado los minutos finales por mucho que lleve una renta ante la que cualquier otro equipo, impotente, bajaría los brazos. La enésima Champions del Madrid ha sido la más épica que pueda recordarse. No se puede decir que el Madrid juegue el mejor futbol del continente, ni mucho menos. Ni que tenga los mejores jugadores. Pero tiene un equipo sólido que juega siempre para ganar. Mientras el Barça se aferra a un patrón de juego aburrido y trasnochado, sin verticalidad, sin definición, con una posesión de pelota tan cansina como estéril, el Madrid sabe que lo que cuenta son los goles y la victoria. Juegan para ganar, no para gustar. Porque lo que al final gusta y queda es salir del campo con los brazos en alto, celebrando un triunfo por encima de si jugamos mejor o peor.

El espejismo fue el 0-4 del Barça en el Bernabéu. El Barça gastó toda la pólvora, el Madrid rozó el ridículo por un día, pero se levantó como un coloso. Para nosotros, los culés, la gloria fue efímera. Tal vez antes, ganar en el Bernabéu salvaba la temporada. Pero cuando has probado las mieles del triunfo, ganar en Madrid no sirve ni como analgésico. Mientras el Barça se aferraba a un Messi en franco declive, Florentino no dudó en dar el pasaporte a Cristiano. O a Sergio Ramos. Mientras el Barça se sumió en la nostalgia, casi hasta el ridículo, Florentino miró al futuro sin complejos sabedor que el Madrid era mucho más que un jugador. El Barça cosechaba palizas en Europa, con alguna remontada épica. Para luego ser vapuleados sin compasión, año tras año, cada vez un poco más. El Liverpool nos dio una lección. Y cuando creímos que no podía ser peor, llegó el Bayern y endosó al Barça de Messi un escandaloso 2 a 8. Pero si Florentino puso coto a las demandas de CR7, Bartomeu retenía a Messi multiplicando su ficha, con efectos colaterales: la inflación del resto de la plantilla, cada año más onerosa y menos solvente.

Laporta, íntimo de Florentino, tampoco es que tuviera las agallas para dejar ir a Messi. Fue este quien decidió irse. El PSG disponía del dinero que no tenía el Barça, con unas arcas agotadas de tanto despilfarro. El Real Madrid ha sobrevivido a CR7 por convicción y un espíritu envidiable. El Barça no sólo no ha sobrevivido a Messi, es que su apego a Messi le ha llevado a la situación actual. Está en Europa con más pena que gloria. Pese a los fichajes a la desesperada de Laporta, para final alguna ni está ni se le espera. No hay más, ni la plantilla da para más, ni el club está para obrar milagro alguno. Hemos vuelto con precipitación y sin plan alguno.