Chelsea - FC Barcelona: horario y dónde ver online TV, UEFA Champions League

El calendario de la UEFA Champions League pasa el ecuador de su fase de liga regular y la quinta jornada presenta uno de esos duelos que captan la atención del continente. Chelsea FC y FC Barcelona se reencuentran en un escenario histórico y en una fase en la que cada punto puede alterar el rumbo del grupo. No se trata solo del prestigio que acompaña a dos clubes a priori aspirantes a levantar la Copa de Europa a final de temporada; es también la necesidad de puntuar de tres para entrar en una zona de clasificación directa que ahora mismo ni blues ni blaugranas ocupan.

Ambos llegan con tareas pendientes aún en Europa, pero con el impulso de haber firmado victorias convincentes en sus ligas nacionales. Esa mezcla de expectativas y presión competitiva convierte el choque en Stamford Bridge en un examen de madurez para dos plantillas que han construido sus proyectos actuales mirando explícitamente al máximo torneo continental.

El Barça, en plena recuperación competitiva

El conjunto azulgrana aterriza en Londres tras un fin de semana redondo. La goleada en LaLiga EA Sports contra el Athletic Club (4-0) le permitió afianzar su buena línea, sumar ritmo ofensivo y recuperar jugadores que habían estado fuera por lesión. El estreno del renovado Spotify Camp Nou, todavía en fase de reforma, también elevó el ánimo del equipo y de su afición, que empieza a ver señales de estabilidad después de un arranque de curso irregular.

Con Hansi Flick al mando, el Barça se ha acomodado en la parte alta del campeonato español gracias a diez victorias que lo mantienen como perseguidor directo del liderato del Real Madrid, que se mantiene a un solo punto por encima de los culés tras su pinchazo en Elche. Aunque la enfermería aún no está vacía, puesto que Pedri sigue fuera del grupo, las reincorporaciones de Raphinha y Joan García han permitido al técnico ampliar rotaciones y ajustar el ritmo competitivo en una plantilla que necesitaba recuperar profundidad.

En Europa, los culés comparten puntuación con su rival inglés, un dato que refleja la igualdad que se respira en este grupo de Champions. Dos triunfos, un empate y una derrota los sitúan en una zona templada, actualmente tendrían que pasar por la fase de play-in antes de octavos de final, pero sin margen para descuidos en un tramo decisivo de la fase.

Un Chelsea sólido y en crecimiento

El equipo de Enzo Maresca también llega con la moral elevada tras imponerse a domicilio en la Premier League. Su trayectoria liga adentro ha sido consistente, lo que le ha permitido instalarse en una segunda posición que ha devuelto la ilusión en el sudoeste de Londres. Con un bloque joven, físico y disciplinado, los londinenses han encontrado estabilidad táctica y resultados que los proyectan de nuevo como candidatos a llegar lejos en Europa.

La Champions League está siendo un espejo de esa evolución: siete puntos y un rendimiento que, sin ser abrumador, sí demuestra competitividad, ambición y capacidad de adaptarse a partidos de máxima exigencia. Su condición de campeones recientes de la UEFA Conference League y del Mundial de Clubes refuerza la sensación de que el proyecto actual ha recuperado el hábito de competir en varios frentes.

Horario: ¿a qué hora se juega hoy el Chelsea - FC Barcelona?

El partido correspondiente a la jornada 5 entre Chelsea FC y FC Barcelona se disputarán en Stamford Bridge este martes 25 de noviembre a las 21:00 horas (hora peninsular española) en el horario habitual de la Champions League.

¿Dónde ver online y TV en directo el Chelsea - FC Barcelona?

El duelo será televisado por Movistar Plus+ a través de sus canales Movistar Plus+, M+ Liga de Campeones, M+ Liga de Campeones 4, Orange Fútbol 1 y LaLiga TV Bar.

Además, se podrá seguir toda la cobertura del encuentro incluyendo previa, alineaciones, narración en directo y las declaraciones posteriores más destacadas en LA RAZÓN (www.larazon.es).