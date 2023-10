El Clásico Barcelona - Real Madrid se prohíbe ver en Inglaterra por este curioso motivo

El Clásico de LaLiga, el Barcelona-Real Madrid es un partido que todo el mundo quiere ver. No es un encuentro más, aunque los entrenadores repitan que sólo son tres puntos y la realidad de la competición, muy igualada hasta ahora y tiene pinta de que va a ser así todo el curso, esa realidad da a entender que el partido no va a ser decisivo matemáticamente. Aunque sí que importan las consecuencias que tiene una victoria o una derrota ante el rival histórico.

La victoria confirma que las cosas se están haciendo bien y la derrota obliga a pensar en tomar decisiones. Por eso, estos partidos están rodeados de tensión todos los años y éste es uno en los que esta tensión, sobre todo respecto a los árbitros, ha alcanzado cotas muy altas. Lo explicó Ancelotti hace unos días: el problema de los árbitros viene marcado por el Caso Negreira y hasta que no se resuelva judicialmente, va a estar ahí. Así, el nombre del colegiado, Gil Manzano, casi ha parecido más importante que las alineaciones de los equipos.

El Barcelona de Laporta ha decidido que no va a responder diretamente a la pregunta de por qué pagó al vicepresidente de los árbitros. Probablemente porque no hay respuesta buena. Así que el presidente de la entidad ha decidido que el papel de víctima es el único que le da la talla en esta situación y ha modernizado lo dle equipo del Régimen con el sintagma «madridismo sociológico». Xavi Hernández apoya a su presidente a la vez que asegura que no le gusta la tensión para estos partidos, a la vez que intenta que De Jong y Lewandowski lleguen al partido.

Los jóvenes canteranos del Barcelona están levantando al equipo, pero es probable que el entrenador azulgrana sospeche que en los momentos de verdad, y ninguno como el choque contra el Real Madrid, necesita a jugadores con experiencia, que sepan manejarse en eventos de máxima tensión como este.

En el Real Madrid, Florentino Pérez ha querido dejar claro que el club blanco, enfadado con el Caso Negreira, no va a tolerar que los directivos azulgranas, además, pidan collejas a Vinicius, como hizo Miquel Camps esta semana. El presidente blanco no va a ir a Montjuic. El portavoz adjunto no ha pedido disculpas por el tuit que borró después de provocar una indignación imparable, que era ya lo que le faltaba ya a la olla a presión que es este encuentro.

Ancelotti ya ha dejado clara su posición respecto a los árbitros mientras da vueltas a la alineación que quiere sacar en el encuentro de Barcelona. No va a ser titular Modric y todo indica que tampoco va a empezar el partido Camavinga en la banda izquierda, la opción habitual en los grandes choques. El puesto es para Mendy.

Hemos empezado diciendo que en todo el mundo se podrá ver el Clásico, pero no es verdad. En Inglatera no se puede ver debido a una ley de los años 60 y que seguirá en vigor hasta 2029. Esa ley impide emitir fútbol en televsión entras las 14:45 horas y las 17:15 horas. El objetivo es evitar que los aficionados se queden en casa, viendo la tele; en vez de ir a los estadios.

A Keegan Pierce, Director Mánager de LaLiga en Reino Unido e Irlanda, no le parece bien la ley. «Es una decepción que los aficionados británicos no puedan disfrutar del Clásico este fin de semana debido al bloqueo televisivo autoimpuesto en Reino Unido los sábados. Aunque respaldamos completamente las medidas para promover la asistencia al fútbol en sus diferentes categorías, creemos que el bloqueo debería limitarse a la retransmisión de fútbol nacional, no a competiciones extranjeras, que además no participan en dicha regulación. Es un tema que esperamos trabajar con la industria y autoridades locales en los próximos meses», expresó.